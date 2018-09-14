Еще один игрок "Реала" обвиняется в уклонении от уплаты налогов

За хорватом в Испании остается задолженность за четыре месяца 2012 года

Полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич обвиняется в уклонении от уплаты налогов в Испании на сумму 1,2 миллиона евро. Отмечается, что футболист не заплатил налоги в 2012 году, когда он перешел из "Тоттенхэма" в "Реал". В тот год до сентября Модрич находился в Великобритании, где и платил налоги. Тем не менее за хорватом в Испании остается задолженность за четыре месяца 2012 года.

В составе "Реала" Модрич четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по одному разу чемпионат и Кубок Испании, а также три раза победил в клубном чемпионате мира.

Напомним, в этом сезоне хавбек попал в тройку номинантов на приз лучшему игроку года. Другими претендентами на награду являются Криштиану Роналду и Мохамед Салах.

Ранее мы писали, что другой игрок "Реала" приговорен к 4 месяцам тюрьмы. Марсело пошел на сделку с властями по делу об неуплате налогов и будет отбывать наказание условно.

Также Криштиану Роналду получит два года тюрьмы в Испании. Это максимальный по длительности срок для того, чтобы считаться условным.

В мае сообщалось, что Криштиану Роналду заплатит 30 миллионов, чтобы избежать тюремного заключения. Португалец даже переплатил, поэтому ему в итоге вернули несколько миллионов назад.

Ранее мы сообщали, что главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью договорился с прокуратурой Испании на однолетний тюремный срок по делу о неуплате налогов.