Еще один кандидат на замену Беседину: "Динамо" интересуется нападающим "Ромы"

Умар Садик. Фото: ФК "Партизан"

Киевское "Динамо" продолжает поиски замены своему нападающему Артему Беседину, которому грозит длительная дисквалификация за употребление допинга. Как сообщает портал Mozzartsport, киевляне интересуются форвардом итальянской "Ромы" Умару Садиком, выступающим в аренде за сербский "Партизан".

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Известно, что сербский клуб планирует выкупить контракт форварда у римлян в ближайшее время за 1.6 млн евро. Источник утверждает, что "Динамо" будет очень сложно заполучить игрока, поскольку "Партизан" всерьез намерен использовать опцию выкупа футболиста.

Сербы уже заплатили за аренду Садика 100 тысяч евро и планируют выплатить оставшуюся сумму за счет средств, заработанных в Лиге Европы (6,5 млн евро), а также от продажи Страхиньи Павловича в "Монако" (5 млн евро). transfermarkt.com оценивает Садика в 2,3 млн евро.

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В текущем сезоне 22-летний нигериец провел 30 матчей во всех турнирах и забил 16 мячей, в том числе четыре – на групповом этапе Лиги Европы, правда, забивал он только в ворота "Астаны". Также на его счету 12 результативных передач.

Смотрите, как Садик сделал дубль в воротах "Астаны"

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Ранее хорватские СМИ подтвердили интерес киевского "Динамо" к нападающему "Осиека" Мирко Маричу. Как сообщает index.hr, "Осиек" готов расстаться с футболистом за хорошие деньги.

Также мы писали, что "Динамо" планирует вступить в борьбу с шотландцами за "короля Братиславы". В этом сезоне Шпорар отметился шестью голами в 12 поединках Лиги Европы.

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