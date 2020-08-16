"Это беспредел": экс-тренер киевского "Динамо" призвал белорусский ОМОН приготовиться к возмездию

По словам Хацкевича, люди, отдававшие преступные приказы, понесут наказание: "Как это было в Украине"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич, возглавляющий сейчас российскую команду "Ротор", назвал беспределом действия правоохранительных органов в Беларуси по отношению к протестующим. По словам Хацкевича, среди пострадавших есть и его знакомые. При этом тренер выразил уверенность, что все это не останется безнаказанным.

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"Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец. Говорили про "агульную млявасць" белорусов, что ничего не получится, но мы видим, что белорусы – сильный и смелый народ".

"Действия ОМОН – это полный беспредел. Об этом много сказано, к этому сложно что-то добавить. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях. Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание. Поэтому уверен, что все это не останется безнаказанным".

"Моих знакомых эта ситуация тоже затронула. У друга забрали 14-летнего внука, которого так же, как и многих ни в чем не повинных белорусов, избивали", – цитирует Александра Хацкевича "Tribuna.com Беларусь".

Александр Хацкевич / Фото: AFP

Ранее белорусский футболист отказался приезжать в сборную, "пока действует режим Лукашенко". "Нельзя уже молчать, хватит нам всем бояться", – говорит агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина.

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Также мы писали, что в Беларуси за участие в протестах задержан футболист, забивавший чемпионам мира. Антон Сарока получил семь суток административного ареста.

Кроме того, сообщалось, что игроки любимого клуба Лукашенко поддержали избитого 16-летнего фаната. Юноша не принимал участия в протестах, а лишь планировал отправиться с другом на рыбалку.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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