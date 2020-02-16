Фанаты против Зозули: доигровка скандального матча чемпионата Испании перенесена

Роман Зозуля / Фото: Instagram

Доигровка скандального матча 20-го тура второй лиги Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете", которая изначально была назначена на 19 февраля, перенесена на неопределенный срок. Все дело в разбирательствах в Спортивном арбитражном суде в Лозанне – "Райо" подал жалобу на решение Федерации футбола Испании, но проиграл. Тем не менее, в CAS решили пока отложить решение о доигровке, ожидая апелляции.

Ранее мы сообщали, что Апелляционный комитет Федерации футбола Испании вынес решение по делу об оскорблении Зозули – "Райо Вальекано" оштрафован на 18 тысяч и проведет два матча без зрителей.

Напомним, во время матча в декабре прошлого года болельщики "Райо" оскорбляли Романа Зозулю, из-за чего игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм. Уже давно известно, что некоторые фанаты "Райо Вальекано" воевали на Донбассе на стороне боевиков.

Кстати, накануне была названа зарплата Зозули в "Альбасете": он получает в 14 раз меньше, чем Ярмоленко – СМИ. С окладом в полмиллиона евро Роман является самым высокооплачиваемым игроком своей команды.

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