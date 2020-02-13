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Скандальный матч в Испании, в котором Зозулю обзывали нацистом, доиграют

13 февраля, 20:15

Роман Зозуля вернется на стадион команды, чьи фанаты считают его нацистом

Роман Зозуля

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Скандальный матч 20-го тура второй лиги Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" все же будет доигран. Напомним, во время матча в декабре прошлого года болельщики "Райо" оскорбляли Романа Зозулю, из-за чего игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм. После разбирательств матч было решено доиграть 19 февраля, начиная со второго тайма. На момент остановки счет в матче открыт не был.

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При этом "Альбасете" проведет оставшиеся 45 минут в меньшинстве, так как в декабрьском матче был удален Эдди Сильвестр.

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Ранее мы сообщали, что Апелляционный комитет Федерации футбола Испании вынес решение по делу об оскорблении Зозули – "Райо Вальекано" оштрафован на 18 тысяч и проведет два матча без зрителей.

Кстати, накануне была названа зарплата Зозули в "Альбасете": он получает в 14 раз меньше, чем Ярмоленко – СМИ. С окладом в полмиллиона евро Роман является самым высокооплачиваемым игроком своей команды.

Смотрите, как Зозуля забивал за сборную Украины

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чемпионат Испании Альбасете Роман Зозуля Райо Вальекано

Источник: Сегодня|Спорт

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