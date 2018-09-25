Фанаты сборной Перу получили награду от ФИФА

Сегодня, 11:30

Перуанские болельщики признаны лучшими в мире

Фото AFP
Фото AFP

Во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2018 в Лондоне лучшими болельщиками года признаны фанаты сборной Перу. Они впечатлили своей экспрессией и поддержкой сборной Перу на чемпионате мира 2018 года, куда их команда пробилась впервые с 1982 года.

Поддержать сборную из Перу в другое полушарие отправились 40 тысяч болельщиков, которые устраивали яркие перформансы на матчах перуанской команды.

Напомним, впервые с 2008 года награда не досталась Лионелю Месси или Криштиану Роналду – лучшим игроком года был признан Лука Модрич из "Реала".

А лучшим тренером года был признан главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, а вратарем – Тибо Курута. Также определился лучший тренер года в женском футболе.

Награду Ференца Пушкаша за лучший гол сезона выиграл Мохамед Салах за мяч в ворота "Эвертона".

Добавим, что Салах не вошел в символическую сборную года по версии ФИФА. В команду года попали три француза, по два бразильца и испанца, а также по одному представителю сборных Португалии, Аргентины, Бельгии и Хорватии.
футбол, болельщики, сборная Перу, FIFA's Best

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