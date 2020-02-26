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Фото дня: болгарский клуб прилетел в Италию на матч Лиги Европы в защитных масках

26 февраля, 20:15

Матч Лиги Европы проведут без зрителей из-за эпидемии коронавируса

Болгарский "Лудогорец" прибыл в Италию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Интера". Из-за эпидемии коронавируса в Италии поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" пройдет без зрителей и даже не пустят журналистов. По этой причине не будет официальных пресс-конференций и предматчевых открытых тренировок.

Свою изюминку внес и "Лудогорец" – команда прибыла в Милан в специальных защитных масках. Как сообщается на официальном сайте клуба, вся делегация строго следует указаниям местных властей, чтобы быть в безопасности. Сразу после игры команда вернется в Болгарию.

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Из-за коронавируса на выходных отменил практически все матчи Серии А, в том числе и матч "Интера" против "Сампдории", а также около 40 матчей любительских чемпионатов.

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Вчера стало известно, что матч "Ювентус" – "Интер" и еще шесть встреч чемпионата Италии на ближайших выходных пройдут без зрителей. Из-за этого уже вспыхнул скандал, так как "Ювентус" отказывается возвращать фанатам деньги за билеты.

Напомним, Италия больше всех пострадала от коронавируса среди европейских стран. Количество заразившихся растет с геометрической прогрессией. Как сообщает Euronews, после решения итальянских властей изолировать 10 городов, где был зафиксирован коронавирус, люди в панике скупают продукты и предметы первой необходимости.

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Лига Европы Интер Италия Лудогорец

Источник: Сегодня|Спорт

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