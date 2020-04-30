Футбол после карантина: босс "Динамо" рассказал, как рассадят зрителей на "Олимпийском"

По словам Игоря Суркиса, на стадионе вполне можно будет разместить 10 тысяч человек с соблюдением дистанции

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о возможных исках в случае досрочного завершения чемпионата Украины, а также о том, как будут рассаживать зрителей на трибунах НСК "Олимпийский" с учетом пандемии коронавируса. Напомним, ранее в УЕФА приняли решение о путевках в еврокубки из недоигранных чемпионатов. Если сезон в украинской Премьер-лиге не удастся завершить, в Лигу чемпионов пройдет "Заря", а не "Динамо".

"Европейский футбольный союз хочет завершить чемпионаты в первую очередь потому, что стремится к абсолютной прозрачности и честности. В нашей Премьер-лиге справедливо было бы либо не начинать второй этап, подведя черту под первым, когда все сыграли друг с другом по два матча, либо провести все предусмотренные регламентом 32 тура. В противном случае нам не избежать скандалов и судебных процессов, которые УЕФА, естественно, не нужны", – считает Игорь Суркис

Игорь Суркис / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня|Спорт

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"Вместе с тем, горячее стремление перезапустить сезон не должно ставить под угрозу человеческие жизни. В конце концов, футбол – это всего лишь развлекательное мероприятие. Важно, чтобы к моменту выхода нашей любимой игры из карантина не возрастало число заболевших коронавирусом. Вполне допускаю, что первое время матчи будут проходить без публики, но затем на том же "Олимпийском" вполне можно будет рассадить пять или десять тысяч зрителей через пару свободных кресел, чтобы обеспечить необходимую дистанцию", – отметил президент киевского "Динамо"

"Динамо" – "Шахтер" на НСК "Олимпийский"

"Перелеты на выездные матчи тоже теоретически могут нести угрозу заражения. Вопросов много, но их надо обсуждать, приходя к единому мнению, а не ограничиваться какими-то отписками. Представьте: в какой-то момент нам скажут, что чемпионат доигран не будет. Футболисты, все время находящиеся в низком старте, так толком и не отдохнут, а там и новый сезон не за горами", – переживает Игорь Суркис

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Ранее прозвучаладата возобновления чемпионата Украины. При благоприятном развитии эпидемиологической ситуации первые матчи после паузы, в числе которых и противостояние "Шахтер" – "Динамо", могут состояться 13-14 июня.

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