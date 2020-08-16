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Футболист "Динамо" назвал главное правило Мирчи Луческу

16 августа, 17:35

Олег Люлька Олег Люлька

По словам Александра Караваева, оно звучит так: "Потери мяча у команды могут быть только после неточного удара"

После победы "Динамо" над "Полесьем" 5:1 в третьем спарринге под руководством Мирчи Луческу полузащитник киевлян Александр Караваев рассказал о главном игровом правиле для футболистов, которое установил после своего прихода в столичный клуб румынский специалист.

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"Мирча Луческу так и говорит, что потери мяча у нас могут быть только после неточного удара по воротам соперника. В остальных же случаях нужно стараться его сохранять – это главная задача, как и придерживаться плана, который озвучивает тренерский штаб. Необходимо дорожить мячом, чтобы контролировать игру, так что мы постепенно привыкаем к тому, что от нас требуют тренеры, понимаем это и хотим доводить до совершенства", – цитирует Александра Караваева официальный сайт "Динамо"

При этом на вопрос о том, можно ли состав команды против "Полесья" называть ориентировочно основным на официальные игры, Караваев ответил следующим образом: "Тренеры нам всегда говорят, что впереди у нас очень много игр: и в чемпионате, и в квалификации Лиги чемпионов, и за сборную, словом, график очень плотный, поэтому нужны все футболисты, которые находятся в обойме, чтобы обеспечивать командный результат. Одни и те же исполнители не смогут играть постоянно, поскольку будет накапливаться усталость. Всегда должна быть ротация. Сейчас у нас здоровая конкуренция, у всех глаза горят, каждый хочет играть в основном составе".

Александр Караваев
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Александр Караваев / Фото: Getty Images

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Ранее в СМИ прозвучала сумма, отпугнувшая "Динамо" от приобретения суперзабивалы из "Десны". Киевляне отказались покупать Филиппова, узнав, что за него просят свыше миллиона евро.

Смотрите, как забивает Александр Караваев

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Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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