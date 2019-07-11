Футболистка-лесбиянка опережает Трампа в борьбе за президентское кресло

По результатам опроса Меган Рапино набирает больше голосов, чем действующий глава США

Меган Рапино с чемпионским кубком. Фото: AFP

Футболистка сборной США Меган Рапино могла бы выиграть президентские выборы у Дональда Трампа. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Public Policу Polling.

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Аналитическая компания демократической партии США провела опрос после финала женского чемпионата мира по футболу. Согласно его результатам, на президентских выборах США 2020 года за Рапино готовы были бы проголосовать 42 процента избирателей, за Трампа - 41 процент.

Сборная США выиграла чемпионат мира, обыграв в финале национальную команду Нидерландов со счетом – 2:0. Рапино была признана лучшим игроком турнира.

Перед началом чемпионата мира футболистка заявила, что не пойдет на встречу с Трампом в Белый дом в случае победы на турнире. После победы Рапино в интервью Independent вновь раскритиковала президента.

В 2012 году спортсменка совершила каминг-аут. На данный момент она состоит в отношениях с баскетболисткой Сью Берд.

Кстати, Меган Рапино раскритиковала ФИФА за проведение трех финалов в один день. Игрок женской сборной США уверена, что футболистки не чувствуют такой же уровень уважения от ФИФА, как мужчины.

Между тем в США набирает обороты скандал - там в женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчина. Коллеги возмущены. И волнуются, что этот случай может перерасти в массовое явление. Недовольство выразили даже олимпийские чемпионы.

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