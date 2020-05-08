Футболистов чемпионата Испании проверили на коронавирус: в "Реале" зараженных нет

Футболисты двух первых дивизионов чемпионата Испании – Примеры и Сегунды – два дня кряду сдавали тесты на коронавирус, чтобы им разрешили вернуться к тренировкам перед возобновлением сезона. Ранее мы сообщали, что Испания поддержала идею с пятью заменами после карантина.
Официальных результатов анализа пока нет, но испанское агентство RAC1 сообщает, что среди всех футболистов двух дивизионов коронавирус выявили у пяти человек. Три из них представляют высший дивизион – Примеру, и двое – из Сегунды. Однако ни названия клубов, за которые выступают зараженные игроки, ни фамилии заболевших не называются. Но это точно не мадридский "Реал".
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По сообщениям ESPN, все игроки и сотрудники "сливочных" сдали отрицательные тесты на коронавирус. Эта информация подтверждается тем, что 11 мая футболиста "Реала" проведут первую тренировку на своей базе.
Мы также писали, что в Испании назвали дату возобновления сезона, но тут же ее опровергли. Тренер аутсайдера Примеры утверждает, что футбол в Испанию вернется 20 июня.
Ранее тестирование всех игроков двух дивизионов провели в чемпионате Германии и обнаружили 10 случаев заражения коронавирусом. Тем не менее Бундеслига приняла решение о возобновлении сезона 16-го мая.
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