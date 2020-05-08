Месси сможет больше отдыхать: Испания поддержала идею с пятью заменами после карантина

В Испании поддерживают идею с дополнительными заменами после завершения карантина, чтобы избежать травм футболистов. Как сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации, организация намерена предложить Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) ввести правило пяти замен в матче.

"Цель состоит в том, чтобы защитить здоровье футболистов после периода бездействия. Профессиональная футбольная лига выразила поддержку этой меры, предложенной нами. С этим предложением испанская федерация хочет пойти дальше и предложить меры, способствующие здоровью футболистов", – говорится в официальном заявлении RFEF.

Мы уже писали, что в чемпионате Англии изменили правила: теперь можно вернуться на поле с лавки запасных. В связи с паузой в футбольном сезоне игроки будут хуже готовы физически.

Как мы писали ранее, в Испании назвали дату возобновления сезона, но тут же ее опровергли. Тренер аутсайдера Примеры утверждает, что футбол в Испанию вернется 20 июня. А вот в руководстве Ла Лиги утверждают, что пока не имеют точной даты возвращения футбола.

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Ранее мы писали, что испанским клубам разрешили возобновить тренировки. Команды смогут возобновить занятия после прохождения необходимых медицинских процедур.

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

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