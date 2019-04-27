Футболисты английского клуба отказались выходить на матчи из-за задержек зарплаты
Игроки "Болтона" не видят другого решения проблемы, кроме как устроить бойкот оставшихся матчей сезона
Игроки клуба второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу "Болтон" отказались выходить на последние матчи сезона из-за задержек с зарплатой, сообщает ВВС. Матч 45-го тура против "Брентфорда" перенесен на неопределенный срок.
Футболисты сделали заявление, в котором указали, что не получили зарплату за март. Игроки не видят другого решения проблемы, кроме как устроить бойкот оставшихся матчей сезона.
"В это трудное время мы старались продолжать тренироваться и играть, но другого решения не видно", – приводит ВВС заявление команды.
"Болтон" вылетел из Чемпионшипа. В начале месяца команда провела двухдневную забастовку из-за невыплаты зарплат. Владельцы клуба пытаются его продать, но пока сделка не согласована.
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