Футболисты английского клуба отказались выходить на матчи из-за задержек зарплаты

Игроки "Болтона" не видят другого решения проблемы, кроме как устроить бойкот оставшихся матчей сезона

Футболисты "Болтона" отказались выходит на игру против "Брентфорда". Фото: Instagram

Игроки клуба второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу "Болтон" отказались выходить на последние матчи сезона из-за задержек с зарплатой, сообщает ВВС. Матч 45-го тура против "Брентфорда" перенесен на неопределенный срок.

Футболисты сделали заявление, в котором указали, что не получили зарплату за март. Игроки не видят другого решения проблемы, кроме как устроить бойкот оставшихся матчей сезона.

"В это трудное время мы старались продолжать тренироваться и играть, но другого решения не видно", – приводит ВВС заявление команды.

"Болтон" вылетел из Чемпионшипа. В начале месяца команда провела двухдневную забастовку из-за невыплаты зарплат. Владельцы клуба пытаются его продать, но пока сделка не согласована.

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