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Где смотреть битву двух команд Манчестера в полуфинале Кубка английской лиги

7 января, 20:01

Поединок между "Юнайтед" и "Сити" начнется на "Олд Траффорд" в 22:00 по киевскому времени

Дерби Манчестера соберет полный стадион

Дерби Манчестера соберет полный стадион / Фото: Reuters

Сегодня вечером внимание футбольных болельщиков всех планеты привлечет противостояние двух именитых команд из Манчестера. В полуфинале Кубка английской лиги "Юнайтед" примут "Сити" на своем знаменитом стадионе "Олд Траффорд". Кстати, "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" онлайн уже ведется на нашем сайте.

На этой стадии соперники встретятся дважды. Повторное свидание пройдет 29 января на "Этихаде". Несмотря на то, что "МЮ" играет дома, букмекеры отдают предпочтение "МанСити". Стартует поединок в 22:00 по киевскому времени. Обладатель прав на показ английского футбола в Украине, телеканал "Setanta Sports", начнет прямую трансляцию в 21:55.

К слову, накануне испанский наставник "горожан" Пеп Гвардиола заявил, что никогда не будет тренировать "МЮ" и "Реал". Есть вероятность, что сегодня мы увидим на поле украинца Александра Зинченко.

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Скорее всего, тренер оставит полузащитника нашей сборной в запасе, ведь он только недавно восстановился после травмы. Зато в Кубке Англии Зинченко забил первый мяч в сезоне за "МанСити".

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Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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