Где смотреть матч Лиги чемпионов "Атлетико" – "Монако"
Расписание трансляций поединка пятого тура Лиги чемпионов на ТВ и в интернете
В среду в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится поединок испанского "Атлетико" из Мадрида и выступающего в чемпионате Франции клуба "Монако". Матч пройдет в столице Испании и начнется в 19:55 по киевскому времени. На территории Украины матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1".
Расписание трансляций матча "Атлетико" – "Монако":
- канал "Футбол 1" в прямом эфире
- сайт oll.tv (платно, в подписке)
- канал "Футбол 2" 29 ноября в 02:15, повтор
- канал "Футбол 1" 29 ноября в 08:15, повтор
- канал "Футбол 2" 30 ноября в 04:05, повтор
Прогноз букмекеров на матч "Атлетико" – "Монако". Эксперты считают хозяев явными фаворитами поединка, коэффициент на победу испанского клуба равен всего 1.20, тогда как на победу "Монако" можно сделать ставку с коэффициентом 16, а на ничью – 7.60. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей: котировка на "больше 2,5 голов" составляет 1.65, а на "меньше 2,5 голов" – 2.30.
"Атлетико" – "Монако": положение в группе. В квартете А ясно пока только одно: "Монако" точно не пройдет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Наибольшие шансы сделать это имеют "Атлетико" и дортмундская "Боруссия", у которых по 9 очков. Но небольшие шансы есть и у "Брюгге" с его 4-мя очками.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БОРУССИЯ Д
|4
|3
|0
|1
|8-2
|9
|2
|АТЛЕТИКО
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|3
|БРЮГГЕ
|4
|1
|1
|2
|6-5
|4
|4
|МОНАКО
|4
|0
|1
|3
|2-10
|1
Параллельно с матчем "Атлетико" – "Монако" в Лиге чемпионов состоится поединок "Локомотив" – "Галатасарай", его покажет канал "Футбол 2".
Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре 12 декабря.
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