Где смотреть матч Лиги чемпионов "Атлетико" – "Монако"

В среду в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов состоится поединок испанского "Атлетико" из Мадрида и выступающего в чемпионате Франции клуба "Монако". Матч пройдет в столице Испании и начнется в 19:55 по киевскому времени. На территории Украины матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1".

Расписание трансляций матча "Атлетико" – "Монако":

канал "Футбол 1" в прямом эфире

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канал "Футбол 2" 29 ноября в 02:15, повтор

канал "Футбол 1" 29 ноября в 08:15, повтор

канал "Футбол 2" 30 ноября в 04:05, повтор

Прогноз букмекеров на матч "Атлетико" – "Монако". Эксперты считают хозяев явными фаворитами поединка, коэффициент на победу испанского клуба равен всего 1.20, тогда как на победу "Монако" можно сделать ставку с коэффициентом 16, а на ничью – 7.60. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей: котировка на "больше 2,5 голов" составляет 1.65, а на "меньше 2,5 голов" – 2.30.

"Атлетико" – "Монако": положение в группе. В квартете А ясно пока только одно: "Монако" точно не пройдет в 1/8 финала Лиги чемпионов. Наибольшие шансы сделать это имеют "Атлетико" и дортмундская "Боруссия", у которых по 9 очков. Но небольшие шансы есть и у "Брюгге" с его 4-мя очками.





N Команда И В Н П М О 1 БОРУССИЯ Д БОРУССИЯ Д 4 3 0 1 8-2 9 2 АТЛЕТИКО АТЛЕТИКО 4 3 0 1 7-6 9 3 БРЮГГЕ БРЮГГЕ 4 1 1 2 6-5 4 4 МОНАКО МОНАКО 4 0 1 3 2-10 1

Параллельно с матчем "Атлетико" – "Монако" в Лиге чемпионов состоится поединок "Локомотив" – "Галатасарай", его покажет канал "Футбол 2".

Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре 12 декабря.