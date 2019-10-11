Где смотреть матч отбора на Евро-2020 Исландия – Франция

/ Фото: AFP

Сегодня сборная Франции сразится с Исландией в матче очередного тура квалификационного турнира за право сыграть на чемпионате Европы 2020 года. Матч состоится в Рейкьявике на стадионе "Лаугардалсвеллур" и начнется в 21:45 по киевскому времени. Поединок будет показан в прямом эфире в интернете, а на нашем сайте уже можно смотреть Исландия – Франция с помощью текстового онлайн трансляции.

Группа Н с самого начала выглядела очень трудной, ведь туда попали четыре участника финальной стадии Евро-2016. Пока лидируют Турция и Франция, на три очка отстают исландцы, еще на три балла меньше у Албании. Чемпионам мира французам для выхода достаточно двух побед. Их главный тренер Дидье Дешам заявил: "Прежде всего, мы должны выиграть первый матч в Исландии. Затем нужно победить во второй игре, и тогда мы решим свою задачу".

Смотреть матч Франция – Исландия:

Реклама

Напомним, что в это же время в Харькове сборная Украины проведет поединок против команды Литвы. В гостях украинцы разгромили литовцев 3:0, но в ответной встрече балтийцы обещают дать бой подопечным Шевченко. Украина – Литва трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.

Смотрите, как Исландия играла против Франции:

Все онлайны дня:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама