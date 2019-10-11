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Где смотреть матч отбора на Евро-2020 Португалия – Люксембург

11 октября, 20:33

Список трансляций отборочного поединка на чемпионат Европы

/ Фото: AFP

Сборная Португалии попытается обыграть Люксембург в отборе на Евро-2020 и не отпустить далеко в турнирной таблице Украины. Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алвеладе" и начнется в 21:45. Прямая трансляция матча будет в интернете, а на нашем сайте пройдет текстовая трансляция матча Португалия – Люксембург.

Действующие чемпионы Европы португальцы в сентябре одержали две победы и поднялись на вторую строчку группы В. Лидирует сборная Украины, которой для выхода на чемпионат Европы нужно в октябрьских встречах набрать четыре очка. "Нам осталось провести три игры. Наша цель – набрать максимум очков и попасть на Евро-2020, – заявил главный тренер украинской команды Андрей Шевченко. – Потом можно будет говорить о планах на лето. Задачу мы еще не выполнили, поэтому заглядывать так далеко нет смысла".

Смотреть матч Португалия – Люксембург:

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Напомним, что в это же время в Харькове сборная Украины проведет поединок против команды Литвы. В гостях украинцы разгромили литовцев 3:0, но в ответной встрече балтийцы обещают дать бой подопечным Шевченко. Украина – Литва онлайн трансляция уже доступна на нашем сайте.

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Источники: UEFA.com , Сегодня|Спорт

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