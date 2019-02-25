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Где смотреть матч "Шахтер" – "Александрия"

Сегодня, 16:04

Список трансляций матча в Харькове на ТВ и в интернете

Шахтер vs Александрия
Шахтер vs Александрия. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Где смотреть матч "Шахтер" – "Александрия" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3f5/cb6/5c73f5cb6d4d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3f5/cb6/5c73f5cb6d4d9.jpg Футбол Список трансляций матча в Харькове на ТВ и в интернете

Сегодня состоится центральный матч 19 тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" – "Александрия". Начало – в 19:00. Онлайн-трансляцию поединка с видео ключевых моментов смотрите на нашем сайте

Список телетрансляций матча "Шахтер" – "Александрия"

"Футбол 1", live, 19:00

"Футбол 1", (повтор 26.02 в 10:20)

"Футбол 2", (повтор 26.02 в 19:45)

прямая видеотрансляция на oll.tv (в подписке)

По оценкам букмекеров, "Шахтер" – безоговорочный фаворит матча. Котировки на его победу – 1.28. При этом самым вероятным результатом поединка аналитики считают счет 2:0 в пользу "горняков".

Ранее о матче "Шахтер" – "Александрия" высказался Александр Севидов. "Я не думаю, что будет зрелищный футбол", – заявил эксперт.

Как сообщалось, на игру "Шахтер" – "Александрия" приедут скауты МЮ, чтобы посмотреть на игрока за 100 млн евро.

Говоря о предстоящем матче, Владислав Ващук заявил: "Их в любой момент может догнать "Динамо".

Также сообщалось, что перед игрой с "Зарей" новичок "Шахтера" получил вызов в сборную Израиля на отборочные матчи Евро-2020.

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Тег Шахтер Донецк, Александрия, УПЛ

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Сегодня|Спорт

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