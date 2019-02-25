Где смотреть матч "Шахтер" – "Александрия"
Список трансляций матча в Харькове на ТВ и в интернете
Сегодня состоится центральный матч 19 тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" – "Александрия". Начало – в 19:00. Онлайн-трансляцию поединка с видео ключевых моментов смотрите на нашем сайте.
Список телетрансляций матча "Шахтер" – "Александрия"
"Футбол 1", live, 19:00
"Футбол 1", (повтор 26.02 в 10:20)
"Футбол 2", (повтор 26.02 в 19:45)
прямая видеотрансляция на oll.tv (в подписке)
По оценкам букмекеров, "Шахтер" – безоговорочный фаворит матча. Котировки на его победу – 1.28. При этом самым вероятным результатом поединка аналитики считают счет 2:0 в пользу "горняков".
Ранее о матче "Шахтер" – "Александрия" высказался Александр Севидов. "Я не думаю, что будет зрелищный футбол", – заявил эксперт.
Как сообщалось, на игру "Шахтер" – "Александрия" приедут скауты МЮ, чтобы посмотреть на игрока за 100 млн евро.
Говоря о предстоящем матче, Владислав Ващук заявил: "Их в любой момент может догнать "Динамо".
Также сообщалось, что перед игрой с "Зарей" новичок "Шахтера" получил вызов в сборную Израиля на отборочные матчи Евро-2020.
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