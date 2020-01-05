Где загорают лучшие: смотрите, какую мировую звезду Шевченко встретил на пляже Барбадоса

Андрей Шевченко с сыновьями и Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Реклама

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который сейчас отдыхает с семьей на Барбадосе, встретился на этом райском острове с другим легендарным спортсменом – чемпионом мира по трем основным версиями в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Ранее мы сообщали, что Шевченко в день рождения сына показал, как он выглядел 15 лет назад.

"Еще один удивительный день в Сэнди Лейн с семьей. Здорово было увидеть Энтони Джошуа", – написал в своем Instagram украинский обладатель "Золотого мяча", который переводит дыхание после выхода на Евро-2020.

Читайте также: Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг

Ранее мы писали, как Шевченко общается с игроками сборной и его тайном помощнике.

"Моя философия – лучше сказать все до матча. Если нужно выплеснуть эмоции, именно в этот момент ребятам необходима встряска, то это нужно делать до игры, – сказал Шевченко в интервью программе "Светская жизнь". – Кричу ли я? Все бывает, я должен получить от них тот результат, который ожидаю. Если для этого нужно кричать – буду кричать, если нужно молчать, то буду молчать. Старший сын? Это мой внештатный помощник, который полностью знает всю статистику, следит за нашей командой, следит за командами, которые играют против нас, и их игроками. Он – как мой Google: если мне нужно что-то спросить, мой сын всегда даст точный ответ!"

Мы уже сообщали, что форвард "Ювентуса" побил знаменитый рекорд Шевченко. Пауло Дибала обошел Шеву в борьбе за звание лучшего снайпера в истории Суперкубка Италии.

Смотрите, как Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших футбольных тренеров мира в 2019 году

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама