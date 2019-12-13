"Гент" – "Александрия": украинские "буйволы" не дали совершить очередное чудо бойкому дебютанту

"Александрия" / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Сегодня в Бельгии в заключительном туре группового этапа дебютант Лиги Европы "Александрия" была настроена хлопнуть дверью и наконец-то добыть свою первую победу. Онлайн "Гент" – "Александрия" с интересными фактами, фото и видел был доступен на нашем сайте. В свою очередь местные "Буйволы" возглавляли квартет и вели заочную борьбу с "Вольфсбургом" за итоговое первое место.

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Перед матчем на Геламко Арене шел снег, и украинские футболисты во время гимнов очень трогательно отдали деткам свои спортивные куртки, чтобы те не мерзли. А в старте "Гента" с первых минут вышло сразу три украинца – Яремчук, Пластун и Безус. И они внесли свою лепту в потопление "Александрии", особенно Роман Безус. Он разогнал первую результативную атаку уже на седьмой минуте, которую замкнул Лорен Депойтр. А затем все тот же Безус поучаствовал и во втором голе Депойтра.

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Но все мы знаем, какой характер у "Александрии". В прошлой встрече с "Гентом" она сумела сохранить свои ворота на замке – 0:0, а в этом решила, что раз уж пропустила, то надо спасать положение. И в начале второго тайма гости пошли на штурм бельгийских ворот – очень перспективно стрелял Безбородько, но защита "Буйволов" заблокировала удар, а розыгрыши угловых не приносили остроты у ворот хозяев.

Тем не менее на 54 минуте упорные гости таки добились своего. Выстрелил из-за пределов штрафной, метров с 25-ти Денис Мирошниченко. Буквально через две минуты забил и Безбородько, но гол не засчитали из-за офсайда. Вскоре был убойным момент и у Третьякова, но александрийцы упорно транжирили свои моменты, которых было ой как много. А "Гент" сумел выстоять и выиграть гурппу I. Но как бы там ни было, в каждом матче "Александрия" билась до конца, показывала очень качественный футбол и для многих стала настоящим открытием!

Ранее мы сообщали, что тренер "Вольфсбурга" гордится победой над "Александрией": "Мы единственные выиграли во Львове!"

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