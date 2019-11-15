Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

Сербы грозят Шеве местью: заявление обидчика "Динамо" Душана Тадича

15 ноября, 20:25

Балканская команда жаждет поквитаться с украинцами за самое болезненное поражение в своей истории

Душан Тадич

Душан Тадич / Фото: Reuters

Реклама

Полузащитник амстердамского "Аякса" и сборной Сербии Душан Тадич поделился ожиданиями от матча с Украиной, который состоится 17 ноября в Белграде. Напомним, летом Украина разгромила Сербию во Львове 5:0, нанеся сопернику самое крупное поражение в его новейшей истории. Теперь в балканской команде грезят вендеттой.

Смотрите, как Сербия перед Украиной дожала Люксембург

Читайте также: Украину и Сербию рассудит шотландец, который не любит красные карточки

Правда, для выхода на Евро-2020 одной только победы над Украиной сербам мало. Им нужно еще, чтобы в параллельном поединке Португалия в гостях не сумела обыграть Люксембург. Хотя, опять же, даже если Сербия в итоговой турнирной таблице группы В окажется за пределами ТОП-2, это еще не будет означать для нее конец света – у балканцев есть еще запасной вариант попадания в финальную часть Евро-2020 – через Лигу наций.

"Сложно будет выйти на Евро-2020 из этой группы. Португалия объективно гораздо более сильная сборная, чем Люксембург. Просто надеюсь, что поле в Люксембурге не в лучшем состоянии. Нужно надеяться на чудо. Что касается нашего матча с украинцами, то нам нужно отомстить им за то, что было во Львове. Нужно приложить гораздо больше усилий, тогда наверняка будем вознаграждены" – заявил лидер сербов Душан Тадич, который год назад насолил "Динамо", забив киевлянам в квалификации Лиги чемпионов

Читайте также: Без болельщиков и без лидеров: сборная Украины потеряла двух звезд перед матчем с сербами

Летние 5:0: как Украина громила Сербию во Львове

Напомним, накануне в товарищеском матче в Запорожье Украина обыграла Эстонию благодаря единственному голу в добавленное время, автором которого стал Роман Безус.

Добавим, что ничья в матче с сербами 17 ноября гарантировано сделает Украину сеяной на жеребьевке финальной части Евро-2020, что позволит команде Андрея Шевченко получить соперников попроще.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Сборная Украины сборная Сербии Евро-2020

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
"Копенгаген" – "Динамо": Цыганков не забил пенальти, но киевляне увозят ничью из ДанииФутбол
"Шахтер" спас мертвый матч в Загребе! Крутейшая развязка в истории украинского футбола!!!Лига чемпионов
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...