"Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Ньюкасл" в матче 19-го тура АПЛ. Встреча проходила на "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 4:1. В самом начале встречи игрок "МЮ" Скотт Мактоминей получил желтую карточку. Хавбеку вынесли наказание на 24-й секунде. Это самая быстрая желтая карточка, показанная за всю историю АПЛ с момента фиксации точного времени нарушений (с сезона 2006-07), сообщает Opta. Читайте также: 18-летний форвард "МЮ" установил клубный бомбардирский рекорд Отметим, что Мактоминай позже получил травму колена и на второй тайм не вышел. После игры главный тренер "Дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что у шотландца повреждение связки колена, но отметил, что не знает степень серьезности. Сам же футболист покидал "Олд Траффорд" на костылях. После этой победы подопечные Уле-Гуннара Сульшера поднялись на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ранее мы рассказывали, что "Вест Хэм" без Ярмоленко проиграл "Кристал Пэлас" и опустился к "лузерам". Команда Мануэля Пеллегрини уступила в гостях со счетом 2:1. Также добавим, что "Тоттенхэм" пропустил первым, но потом совершил камбэк и поднялся на пятое место в таблице. Команда Моуринью минимально обыграла "Брайтон". Смотрите, как "Манчестер Юнайтед" проиграл "Астане" в Лиге Европы: