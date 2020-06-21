"И праздник, и боль": президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал чемпионство "горняков"

Заявление Рината Ахметова после того, как донецкий "Шахтер" в тринадцатый раз в своей истории стал чемпионом Украины

Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов поздравил игроков, тренеров и болельщиков донецкой команды с тринадцатым в истории клуба чемпионством Украины. Напомним, "Шахтер" досрочно завоевал титул, обыграв в субботу на НСК "Олимпийский" "Александрию" со счетом 3:2. При этом Ринат Ахметов признался, что у него сегодня – "и праздник, и боль".

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"Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с чемпионством!

Я помню то время, когда мы вместе с болельщиками мечтали о наших первых золотых медалях. Я помню день, когда мы их завоевали. Я помню, как эту – самую первую и долгожданную победу – праздновали миллионы людей. Тогда мы были клубом с очень большими амбициями. А сегодня мы выиграли золотые медали в тринадцатый раз! И можно сказать, что мы стали клубом не только с большими амбициями, но и с большими традициями!

Сегодня я поздравляю всех, кто вместе со мной и вместе с "Шахтером" прошел и продолжает идти по этому пути. Огромное спасибо всем, кто со мной начинал. Всем, с кем я делился своими мечтами и кто вместе со мной верил в донецкий "Шахтер". Всем футболистам, которые в разные времена выходили на поле в майках "Шахтера", всем тренерам и всем сотрудникам клуба. Сегодняшние медали – это и ваша заслуга!

Сегодня я поздравляю и говорю огромное спасибо каждому игроку нашей команды, каждому сотруднику клуба, всему тренерскому штабу. Я очень рад, что к нам в новом качестве вернулся Дарио, и теперь своим опытом он помогает родной команде добиваться новых побед.

И, конечно же, я говорю спасибо главному тренеру "Шахтера" Луишу Каштру и его помощникам. Вы проделали очень качественную работу, вы не просто побеждали, а побеждали очень красиво, демонстрируя тот футбол, который так любят и ждут наши болельщики. Вы доверяете молодым игрокам и даете им возможность проявить свои лучшие качества и показать всей Европе, что это будущие звезды мирового футбола!

Но, если быть честным, у меня сегодня и праздник, и боль. Праздник, потому что мы выиграли, несмотря на то, что играем на чужих полях. А боль – потому что мы играем на чужих полях. Потому что мы не можем вместе с командой и болельщиками отпраздновать эту победу в родном Донецке.

Но эту победу мы посвящаем всем нашим болельщикам! "Шахтер" не сдается! "Шахтер" играет для вас и побеждает для вас, дорогие наши друзья, дорогие наши болельщики!" – отметил президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов

Обзор матча "Шахтер" – "Александрия" (3:2)

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Как мы писали ранее, чемпионство "Шахтера" ознаменовалось рекордом. Так быстро – за пять туров до финиша – оформить титул в Украине до этого не удавалось никому.

Также мы рассказывали, что "Шахтер" обогнал киевское "Динамо" по количеству трофеев в Украине. У "оранжево-черных" теперь 35 призов, включая Кубки и Суперкубки Украины, а также Кубок УЕФА. У "Динамо" же осталось 34 титула.

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