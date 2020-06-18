"И так много пиара": Пятов объяснил, почему не восхваляет юного вратаря "Шахтера" Трубина

Андрей Пятов, который уже много лет является основным кипером "горняков", оценил своего возможного сменщика

35-летний голкипер "Шахтера" Андрей Пятов оценил действия своего возможного преемника в качестве основного вратаря дончан – 18-летнего Анатолия Трубина. Напомним, после победного для "Шахтера" матча с "Динамо" (3:1), в котором ворота "горняков" защищал Пятов, в двух следующих поединках тренер "оранжево-черных" доверял место на поле Трубину.

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"У нас все голкиперы очень высокого уровня, потому я не стану восхвалять Анатолия, – заявил Андрей Пятов. – И так, по-моему, сильно много влияния и пиара. Беседую с ним, и он сам понимает, что это только начало. Все зависит от него: будет продолжать работать – вырастет в топового вратаря"

Анатолий Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Отметим, что в матче "Шахтер" – "Десна" Трубин пропустил два мяча, тем не менее "горняки" одержали победу со счетом 3:2. После этого Анатолий на ноль отстоял в поединке, который завершился победой "Шахтера" над "Колосом" 1:0.

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Ранее юный Трубин рассказал о советах Пятова, а также сделал довольно смелое заявление, сказав: "Андрей понимает, что его реально вытеснить из основного состава "Шахтера".

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