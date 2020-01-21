Ибра для Михайличенко: новичок "Динамо" из Сьерра-Леоне рассказал о своем прозвище в команде

По словам нападающего Ибрагима Каргбо, в "Динамо" он уже чувствует себя как дома

Ибрагим Каргбо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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20-летний новичок "Динамо" Ибрагим Каргбо рассказал о своем прозвище в киевской команде. Напомним, в расположении "бело-синих" он уж не первый день, но, по словам Алексея Михайличенко, ранее Каргбо не имел права играть за "Динамо".

Накануне с Каргбо на позиции вингера "Динамо" одержало первую победу в 2020 году. На сборе в Турции киевляне обыграли "Нефтчи" – 2:1.

Ибрагим Каргбо-младший / Фото: Instagram

"Когда я только пришел в команду, тренер спросил, как мне нравится, чтобы меня называли. Я сказал, что Ибра будет хорошо, – рассказал Ибрагим Каргбо. – Когда я играл в Бельгии, меня также называли Джуниор. Ибра же мне нравится, потому что Ибрагимович – сильный игрок, я даже хочу быть в чем-то похожим на него"

Ибрагим Каргбо / Фото: Facebook

По словам Ибрагима Каргбо, он быстро адаптировался в "Динамо": "На самом деле, я уже чувствую себя как дома. Мы смеемся, шутим с партнерами по команде, следим друг за другом в Instagram. Не могу дождаться, когда забью первый мяч за "Динамо". Это очень важно для меня, а также для команды и ее болельщиков".

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Как мы писали ранее, новичок "Динамо" родился в Сьерра-Леоне, но также имеет паспорт Бельгии. Он является сыном экс-капитана сборной Сьерра-Леоне Ибрагима Каргбо-старшего, который недавно завершил свою карьеру – причиной стало решение ФИФА о его пожизненном отлучении от любой футбольной деятельности за "манипулирование результатами международных матчей".

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