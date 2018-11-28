"Игра была очень эмоциональной": тренер "Хоффенхайма" о поражении от "Шахтера"

Во вторник "Шахтер" в Германии в ярком поединке одержал победу над "Хоффенхаймом" в Лиге чемпионов благодаря мячу Тайсона на добавленных минутах встречи. Этот результат позволил украинскому клубу сохранить шансы на выход в 1/8 финала турнира, тогда как немецкий клуб теперь ведет борьбу только за Лигу Европы.

– Насколько тактика соперника была неожиданной для вас и предопределила развитие событий в первом тайме?

– В начале допустили две глупые ошибки, которые и привели к голам. Оба раза нелепо потеряли мяч. В целом в большинстве эпизодов мы хорошо оборонялись. Считаю, что тактическая схема "Шахтера" не повлияла на ход игры.

– Перед матчем говорилось о том, что команда много пропускает. Вы дважды забили, но не использовали еще несколько моментов.

– В первом тайме было сложно реализовывать свои шансы, потому что мы быстро пропустили два мяча. Это повлияло на развитие событий. Затем удалось сравнять счет. Дальше пришлось тяжело, поскольку мы опасались быстрых контратак "Шахтера". Искали баланс. Остались в меньшинстве, но играли очень хорошо. Конечно, возникали моменты у соперника – дважды он попал в штангу. Но к тому времени, я считаю, мы уже должны были вести со счетом 4:2. Цубер попал в перекладину, были стопроцентные возможности… На групповом этапе мы забили уже 10 мячей. Наверное, еще никогда не случалось, чтобы при таком количестве голов команда все еще не выиграла ни одного матча. Это невероятно.

– Вы проявили характер в меньшинстве. Насколько обидно поражение?

– Очень досадно. Пропускать на 90+2-й минуте – ужасно. Мы отлично действовали в меньшинстве, а поединок был очень интенсивным и насыщенным. Отдали много сил и даже смогли создать три стопроцентных момента.

– Ваше мнение об эпизоде с удалением?

– Считаю, это смешно. Арбитр должен оценивать, сколько раз за матч футболист сфолил. Это был лишь второй фол Адама. По второй желтой карточке я согласен – он шел прямой ногой. Но до этого Солои впервые нарушил правила, да и в принципе – был ли это фол? Ситуация произошла в центре поля. Мне было смешно, что рефери вообще назначил там штрафной, а к тому же еще и показал желтую карточку. Просто абсурд. Игра была интересной и очень эмоциональной. А судья должен был отличиться в других моментах, а не в этих с двумя карточками Солои.

– Мотивация команды зашкаливала. Возможно, стоило сбавить ее и действовать на удержание счета?

– Это футбол. Всегда хочется взять верх. Если бы мы играли на удержание, нас бы спросили, почему мы не играли на победу.

– Стивен Цубер после встречи сказал, что нужно было как минимум подумать об удержании счета 2:2.

– А нам это вообще удалось бы? В первом матче с "Шахтером" мы на последних минутах оборонялись, и тем не менее пропустили второй гол. Не факт, что смогли бы удержать счет. Конечно, постфактум мне хотелось бы закончить 2:2, а не 2:3. Однако мы стремились победить, как и всегда. В моменте с третьим голом в штрафной ведь было не два защитника – там было семь наших футболистов. Нельзя пропускать в такой ситуации. Мы в принципе хорошо защищались, использовали контрпрессинг. Я считаю, что лучшая оборона – это нападение. Поединок с "Гертой", кстати, тоже показал, что, если обороняешься всей командой, не факт, что сможешь удержать счет. Будь я журналистом, тоже задал бы такой вопрос. Но скажу вам честно: я всегда хочу выигрывать. И мы будем добиваться только победы с "Манчестер Сити".

Ранее герой матча Тайсон прокомментировал матч "Хоффенхайм" – "Шахтер" и заявил, что его команда заслужила отличную победу.

Отметим, что после матча в Германии тренер "Шахтера" Паулу Фонсека посвятил победу всем украинцам.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и моментов матча "Хоффенхайм" – "Шахтер": пять голов, удаление, обстрел штанг и перекладин.