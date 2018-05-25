Игрок "Барселоны" станет победителем Лиги чемпионов, если "Реал" проиграет в Киеве

Сегодня, 12:20

"Ливерпуль" приготовил медаль для сего бывшего футболиста Филиппе Коутиньо


Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо получит медаль за призовое место "Ливерпуля" в Лиге чемпионов в этом сезоне. Смотреть "Реал" – "Ливерпуль" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна. Руководство мерсисайдского клуба посчитало, что вклад Коутиньо достоин того, чтобы вручить ему медаль.

За мерсисайдцев он отыграл в групповом этапе Лиги чемпионов 5 матчей, забив 5 голов и сделав два ассиста.

Напомним, зимой 25-летний Коутиньо перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" за 160 миллионов евро. Это третий по дороговизне трансфер в истории после Неймара и Мбаппе, купленных "ПСЖ" за 222 и 180 млн. 120 млн "Ливерпуль" получит гарантированно, еще 40 млн в качестве бонусов. Сам Коутиньо, подписавшийся на пять с половиной лет, обеспечил себе зарплату 14 млн евро в год.

Напомним, финал Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль" состоится 26 мая в Киеве в НСК "Олимпийский". Прогноз на финал Лиги чемпионов от человека, который "свистнул" первую победу Роналду.

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
футбол, Лига чемпионов, Ливерпуль, Реал Мадрид, Филиппе Коутиньо

Вы сейчас просматриваете новость "Игрок "Барселоны" станет победителем Лиги чемпионов, если "Реал" проиграет в Киеве". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото segodnya.ua

Цены фан-зоны Лиги чемпионов: мороженое можно купить за 100 грн, шарф - в пять раз дороже

Сегодня, 11:36

Английские фанаты в фан-зоне распевали песни и прославляли своего кумира

Футбол

Встреча Мохамеда Салаха в Киеве. Фото Getty

Звезду "Ливерпуля" Салаха в Киеве встретили с огромным караваем и цветами

Сегодня, 10:20

Как лучшего футболиста чемпионата Англии встречали в Киеве накануне финала Лиги чемпионов
Загрузка...

Футбол

Фото AFP

Онлайн финала Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль"

Сегодня, 09:51

Текстовый онлайн поединка на "Олимпийском" с фото, видео и комментариями

Футбол

Финал ЛЧ-2008 с Михелом. Роналду забил в основное время (1:1), но промазал в серии пенальти (МЮ 6:5). Фото Getty

Прогноз на финал Лиги чемпионов от человека, который "свистнул" первую победу Роналду

Сегодня, 09:38

Экс-арбитр ФИФА Любош Михел поделился с нами своим мнением о матче "Реал" - "Ливерпуль"

Происшествия

Первая "футбольная" стычка в Киеве. Фото: mirror.co.uk

Нападение на английских болельщиков в Киеве: в полиции приняли меры

Сегодня, 09:20

Пострадавшие англичане отказались писать заявление в полицию, и сейчас рассматривается вопрос об открытии уголовного производства

Происшествия

Фото: mirror.co.uk

В Киеве напали на болельщиков Ливерпуля

Сегодня, 03:46

Болельщики Ливерпуля получили порезы и раны головы и шеи.
Загрузка...