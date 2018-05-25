Игрок "Барселоны" станет победителем Лиги чемпионов, если "Реал" проиграет в Киеве

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо получит медаль за призовое место "Ливерпуля" в Лиге чемпионов в этом сезоне. Смотреть "Реал" – "Ливерпуль" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна. Руководство мерсисайдского клуба посчитало, что вклад Коутиньо достоин того, чтобы вручить ему медаль.

За мерсисайдцев он отыграл в групповом этапе Лиги чемпионов 5 матчей, забив 5 голов и сделав два ассиста.

Напомним, зимой 25-летний Коутиньо перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" за 160 миллионов евро. Это третий по дороговизне трансфер в истории после Неймара и Мбаппе, купленных "ПСЖ" за 222 и 180 млн. 120 млн "Ливерпуль" получит гарантированно, еще 40 млн в качестве бонусов. Сам Коутиньо, подписавшийся на пять с половиной лет, обеспечил себе зарплату 14 млн евро в год.

Напомним, финал Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль" состоится 26 мая в Киеве в НСК "Олимпийский". Прогноз на финал Лиги чемпионов от человека, который "свистнул" первую победу Роналду.

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий.