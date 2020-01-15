Игрок сборной Украины вернулся в клуб чемпионата Испании

Василий Кравец был арендован до конца нынешнего сезона

Василий Кравец / Фото: Getty Images

Украинский защитник "Леганеса" Василий Кравец сменил клуб. 22-летний футболист вернулся в бывшую команду, "Луго", за которую и будет выступать до конца сезона на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Сегунды.

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Напомним, что Василий выступал за "Луго" с лета 2017-го года по январь 2019-го. В нынешнем сезоне в клубе из Ла Лиги на счету украинца всего один матч в Кубке Испании.

Отметим, что на днях в Сегунду перебрался и другой украинец: Андрей Лунин на правах аренды перешел в "Овьедо".Лучший вратарь молодежного чемпионата мира будет спасать свой новый клуб от вылета в третий испанский дивизион.

Как сообщалось ранее, новым тренером "Барселоны" назначен Кике Сетьен – фанат шахмат, который обожает тотальный контроль. Последним местом работы Сетьена был "Бетис".

Кстати, руководство "Барселоны" раскритиковал легенда клуба Андрес Иньеста, который сейчас выступает в Японии за "Виссел Кобе".

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