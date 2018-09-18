Икер Касильяс установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов

Сегодня, 23:27

Знаменитый испанский голкипер играет в турнире с 1999 года

Икер Касильяс. Фото AFP
Икер Касильяс. Фото AFP

Голкипер "Порту" Икер Касильяс вышел с первых минут на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шальке". 37-летний испанец стал первым в истории футболистом, который принял участие в 20 розыгрышах Лиги чемпионов, информирует Opta. Соперниками "Порту" и "Шальке" по группе D являются "Галатасарай" и "Локомотив".

Касильяс дебютировал в ЛЧ в 1999 году в составе мадридского "Реала" и с тех пор провел 167 матчей (рекорд), в которых пропустил 186 голов. Икер трижды становился победителем турнира.

Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом". За сутки до встречи "Шахтер" провел открытую тренировку.

Сегодня вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде.

Ранее на вопросы журналистов ответил наставник "Шахтера" Паулу Фонсека: "Нам предстоит сыграть с очень опасной командой, которая умеет атаковать". Главный тренер "горняков" отметил, что травмированного Веллингтона Нема заменит Сергей Болбат. Это будет его дебют в Лиге чемпионов.
футбол, Лига чемпионов, Порту , Икер Касильяс

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Championat.ru

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