Залохматился: Криштиану Роналду не решился во второй раз доверить прическу невесте

Лидер итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду во второй раз за карантин изменил прическу. Ранее, не дождавшись открытия парикмахерских, Роналду на карантине отдался для стрижки своей невесте Джорджине Родригес. Девушка умело подстригла футболиста под машинку, оставив только привычный хвостик.

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Роналду вроде бы остался доволен новой прической, но по стечению обстоятельств на последующих фото в основном появлялся в кепке, даже находясь в доме. Спустя месяц Криштиану уже не решился снова доверить свой имидж девушке и появился на публике с кучерявой шевелюрой.

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А вот юному болельщику Криштиану Роналду повезло намного меньше. Ранее мы опубликовали видео, на котором отец поиздевался над сыном, желавшим прическу как у Криштиану. Мальчик хотел быть похожим на знаменитого португальца, но у его отца было другое мнение. Сдерживая смех, отец показал на своем телефоне фото бразильца Роналдо и сказал: "Есть только один Роналдо".

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Ранее мы писали, что Роналду шокировал Италию: Криш мог "слить" информацию о заражении одноклубника коронавирусом. Португальский игрок через свое окружение мог подставить Дибалу, чтобы не возвращаться в Турин.

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