Как "Галатасарай" громил "Локомотив" в Лиге чемпионов: обзор матча

Турецкий "Галатасарай" разгромил московский "Локомотив" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Счет в матче открыл Родригеш, в середине второго тайма его удвоил Дердийок, а на последних секундах встречи Инан ударом с 11-метровой отметки довел счет до разгромного.

"Галатасарай" – "Локомотив" – 3:0

Голы: Родригеш (9), Дердийок (67), Инан (90, пен)

"Галатасарай": Муслера, Азиз, Нагатомо, Линнес, Фернандо, Ндиайе, Донк, Акбаба, Бельханда (Майкон, 73), Родригеш (Инан, 90), Дердийок (Оньекуру, 82).

"Локомотив": Гильерме, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев (Эдер, 69), Фернандеш, Денисов, Миранчук (Миранчук, 86), Крыховяк, Идову, Фарфан.

Предупреждения: Чорлука (23), Ндиайе (42), Идову (60), Фернандо (72), Денисов (88), Гильерме (90).

Удаление: Ндиайе (87).

Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом". За сутки до встречи "Шахтер" провел открытую тренировку.

Сегодня вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде.

Ранее на вопросы журналистов ответил наставник "Шахтера" Паулу Фонсека: "Нам предстоит сыграть с очень опасной командой, которая умеет атаковать". Главный тренер "горняков" отметил, что травмированного Веллингтона Нема заменит Сергей Болбат. Это будет его дебют в Лиге чемпионов.