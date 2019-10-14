Как Украине и другим сборным выйти на Евро-2020 уже сегодня: расклад всех групп

Бельгия, Италия, Россия и Польша уже завоевали путевки на чемпионат Европы. Сегодня к ним могут присоединиться украинцы

Украинцы в шаге от выхода на Евро-2020 / Фото: ФФУ

Отборочный турнир за право поехать на чемпионат Европы 2020 года подходит к завершению. Уже сегодня часть команд может гарантировать себе путевки на Евро, в том числе и сборная Украины, которой нужно сегодня не проиграть Роналду и компании либо ждать осечки сербов. Напомним, Украина – Португалия смотреть онлайн можно с помощью нашей текстовой трансляции. Рассмотрим расклады в других группах.

Группа А

N Команды И В Н П М О 1 АНГЛИЯ 5 4 0 1 20-6 12 2 ЧЕХИЯ 6 4 0 2 11-9 12 3 КОСОВО 5 2 2 1 10-10 8 4 ЧЕРНОГОРИЯ 6 0 3 3 3-12 3 5 БОЛГАРИЯ 6 0 3 3 5-11 3

Следующие матчи: 14 октября: Болгария – Англия, Косово – Черногория

Англия: выйдет в финальную стадию, если победит Болгарию, или если Косово потеряет очки

Чехия: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов

Косово: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов

Черногория: не выйдет из группы

Болгария: не выйдет из группы

Смотрите сенсационное поражение Англии от Чехии:

Группа В

N Команды И В Н П М О 1 УКРАИНА 6 5 1 0 13-1 16 2 ПОРТУГАЛИЯ 5 3 2 0 13-4 11 3 СЕРБИЯ 5 2 1 2 10-12 7 4 ЛЮКСЕМБУРГ 6 1 1 4 5-11 4 5 ЛИТВА 6 0 1 5 4-17 1

Следующие матчи: 14 октября: Украина – Португалия, Литва – Сербия

Украина: выйдет на Евро, если сыграет вничью, или если Сербия потеряет очки

Португалия: выйдет на Евро, если победит, или если Сербия потеряет очки

Сербия: лишится всех шансов, если сама не выиграет, а Португалия выиграет

Люксембург: не выйдет из группы

Литва: не выйдет из группы

Смотрите, как Украина обыгрывала Литву:

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Группа C

N Команды И В Н П М О 1 ГОЛЛАНДИЯ 6 5 0 1 19-7 15 2 ГЕРМАНИЯ 6 5 0 1 20-6 15 3 С.ИРЛАНДИЯ 6 4 0 2 8-7 12 4 БЕЛАРУСЬ 7 1 1 5 4-12 4 5 ЭСТОНИЯ 7 0 1 6 2-21 1

Следующие матчи: 16 ноября: Северная Ирландия – Нидерланды, Германия – Беларусь

Нидерланды: ничья выведет на Евро

Германия: выйдет на Евро, если победит, а Северная Ирландия при этом потеряет очки; или в случае своей ничьей и поражения Северной Ирландии

Северная Ирландия: вылетит, если сыграет вничью, а Германия победит; или если проиграет, а Германия сыграет вничью

Беларусь: не выйдет из группы, сыграет в стыковых матчах

Эстония: не выйдет из группы

Смотрите, как Германия громила Эстонию:

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Группа D

N Команды И В Н П М О 1 ИРЛАНДИЯ 6 3 3 0 6-2 12 2 ДАНИЯ 6 3 3 0 16-5 12 3 ШВЕЙЦАРИЯ 5 2 2 1 10-5 8 4 ГРУЗИЯ 6 1 2 3 4-8 5 5 ГИБРАЛТАР 5 0 0 5 0-16 0

Следующие матчи: 15 октября: Швейцария – Ирландия, Гибралтар – Грузия

Ирландия: победа выведет на Евро

Дания:

Швейцария: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов

Грузия: не выйдет из группы

Гибралтар: не выйдет из группы

Смотрите, как Дания обыгрывала Швейцарию:

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Группа E

N Команды И В Н П М О 1 ХОРВАТИЯ 7 4 2 1 14-6 14 2 ВЕНГРИЯ 7 4 0 3 8-9 12 3 СЛОВАКИЯ 6 3 1 2 10-8 10 4 УЭЛЬС 6 2 2 2 6-6 8 5 АЗЕРБАЙДЖАН 6 0 1 5 5-14 1

Следующие матчи: 16 ноября: Азербайджан – Уэльс, Хорватия – Словакия

Хорватия: ничья выведет на Евро

Венгрия: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов

Словакия: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов

Уэльс: лишится шансов в случае поражения

Азербайджан: не выйдет из группы

Смотрите, как Хорватия сражалась с Уэльсом:

Группа F

N Команды И В Н П М О 1 ИСПАНИЯ 7 6 1 0 18-4 19 2 ШВЕЦИЯ 7 4 2 1 17-8 14 3 РУМЫНИЯ 7 4 1 2 16-7 13 4 НОРВЕГИЯ 7 2 4 1 12-9 10 5 МАЛЬТА 7 1 0 6 2-17 3 6 ФАРЕРЫ 7 0 0 7 3-23 0

Следующие матчи: 15 октября: Швеция – Испания, Румыния – Норвегия, Фарерские острова – Мальта

Испания: выйдет на Евро, если не проиграет

Швеция: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов

Румыния: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов

Норвегия: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов

Мальта: не выйдет из группы

Фарерские острова: не выйдут из группы

Смотрите, как Норвегия отобрала очки у Испании:

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Группа G

N Команды И В Н П М О 1 ПОЛЬША 8 6 1 1 13-2 19 2 АВСТРИЯ 8 5 1 2 17-7 16 3 МАКЕДОНИЯ 8 3 2 3 10-11 11 4 СЛОВЕНИЯ 8 3 2 3 13-8 11 5 ИЗРАИЛЬ 7 2 2 3 12-14 8 6 ЛАТВИЯ 7 0 0 7 1-24 0

Следующие матчи: 15 октября: Израиль – Латвия; 16 ноября: Словения – Латвия, Израиль – Польша, Австрия – Северная Македония

Польша: вышла на Евро

Австрия: выйдет в случае ничьей

Северная Македония: лишится шансов, если не победит

Словения: лишится шансов, если не победит, или в случае победы Австрии

Израиль: поражение от Латвии лишит шансов

Латвия: не выйдет из группы

Смотрите, как команда Вербича обыгрывала сборную Кендзеры:

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Группа H

N Команды И В Н П М О 1 ТУРЦИЯ 7 6 0 1 15-2 18 2 ФРАНЦИЯ 7 6 0 1 20-4 18 3 ИСЛАНДИЯ 7 4 0 3 10-10 12 4 АЛБАНИЯ 7 3 0 4 10-10 9 5 АНДОРРА 7 1 0 6 1-14 3 6 МОЛДОВА 7 1 0 6 2-18 3

Следующие матчи: 14 октября: Франция – Турция, Исландия – Андорра, Молдова – Албания

Турция: выйдет на Евро, если сама выиграет, а Исландия нет, или если сыграет вничью, а Исландия проиграет

Франция: выйдет на Евро, если выиграет; или если сыграет вничью, а Исландия нет; или даже если проиграет, но Исландия тоже проиграет, а Албания не выиграет

Исландия: лишится шансов, если сама проиграет, а Турция наберет очки

Албания: лишится шансов, если не выиграет, или если Франция наберет очки

Андорра: не выйдет из группы

Молдова: не выйдет из группы

Смотрите, как Франция обыгрывала Исландию:

Группа I

N Команды И В Н П М О 1 БЕЛЬГИЯ 8 8 0 0 30-1 24 2 РОССИЯ 8 7 0 1 27-4 21 3 КИПР 8 3 1 4 13-12 10 4 ШОТЛАНДИЯ 8 3 0 5 11-17 9 5 КАЗАХСТАН 8 2 1 5 9-13 7 6 САН-МАРИНО 8 0 0 8 0-43 0

Следующие матчи: 16 ноября: Россия – Бельгия, Кипр – Шотландия, Сан-Марино – Казахстан

Бельгия: вышла на Евро

Россия: вышла на Евро

Кипр: лишился шансов

Шотландия: не выйдет из группы, сыграет в стыковых матчах

Казахстан: не выйдет из группы

Сан-Марино: не выйдет из группы

Смотрите, как Бельгия выходила на Евро-2020:

Группа J

N Команды И В Н П М О 1 ИТАЛИЯ 7 7 0 0 20-3 21 2 ФИНЛЯНДИЯ 7 4 0 3 9-8 12 3 АРМЕНИЯ 7 3 1 3 13-12 10 4 БОСНИЯ 7 3 1 3 16-12 10 5 ГРЕЦИЯ 7 1 2 4 7-12 5 6 ЛИХТЕНШТЕЙН 7 0 2 5 2-20 2

Следующие матчи: 15 октября: Финляндия – Армения, Лихтенштейн – Италия, Греция – Босния и Герцеговина

Италия: вышла на Евро

Финляндия: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов

Армения: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов

Босния и Герцеговина: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов

Греция: лишится всех шансов, если уступит или если выиграет Финляндия

Лихтенштейн: не выйдет из группы

Смотрите, как Италия обыграла Грецию:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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