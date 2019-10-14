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Как Украине и другим сборным выйти на Евро-2020 уже сегодня: расклад всех групп

14 октября, 16:49

Бельгия, Италия, Россия и Польша уже завоевали путевки на чемпионат Европы. Сегодня к ним могут присоединиться украинцы

Украинцы в шаге от выхода на Евро-2020

Украинцы в шаге от выхода на Евро-2020 / Фото: ФФУ

Отборочный турнир за право поехать на чемпионат Европы 2020 года подходит к завершению. Уже сегодня часть команд может гарантировать себе путевки на Евро, в том числе и сборная Украины, которой нужно сегодня не проиграть Роналду и компании либо ждать осечки сербов. Напомним, Украина – Португалия смотреть онлайн можно с помощью нашей текстовой трансляции. Рассмотрим расклады в других группах.

Группа А

N

Команды

ИВНПМО
1 АНГЛИЯ540120-612
2 ЧЕХИЯ640211-912
3 КОСОВО522110-108
4 ЧЕРНОГОРИЯ60333-123
5 БОЛГАРИЯ60335-113

Следующие матчи: 14 октября: Болгария – Англия, Косово – Черногория

  • Англия: выйдет в финальную стадию, если победит Болгарию, или если Косово потеряет очки
  • Чехия: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
  • Косово: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
  • Черногория: не выйдет из группы
  • Болгария: не выйдет из группы

Смотрите сенсационное поражение Англии от Чехии:

Группа В

N

Команды

ИВНПМО
1 УКРАИНА651013-116
2 ПОРТУГАЛИЯ532013-411
3 СЕРБИЯ521210-127
4 ЛЮКСЕМБУРГ61145-114
5 ЛИТВА60154-171

Следующие матчи: 14 октября: Украина – Португалия, Литва – Сербия

  • Украина: выйдет на Евро, если сыграет вничью, или если Сербия потеряет очки
  • Португалия: выйдет на Евро, если победит, или если Сербия потеряет очки
  • Сербия: лишится всех шансов, если сама не выиграет, а Португалия выиграет
  • Люксембург: не выйдет из группы
  • Литва: не выйдет из группы

Смотрите, как Украина обыгрывала Литву:

Читайте также: где смотреть матч Украина – Португалия

Группа C

N

Команды

ИВНПМО
1 ГОЛЛАНДИЯ650119-715
2 ГЕРМАНИЯ650120-615
3 С.ИРЛАНДИЯ64028-712
4 БЕЛАРУСЬ71154-124
5 ЭСТОНИЯ70162-211

Следующие матчи: 16 ноября: Северная Ирландия – Нидерланды, Германия – Беларусь

  • Нидерланды: ничья выведет на Евро
  • Германия: выйдет на Евро, если победит, а Северная Ирландия при этом потеряет очки; или в случае своей ничьей и поражения Северной Ирландии
  • Северная Ирландия: вылетит, если сыграет вничью, а Германия победит; или если проиграет, а Германия сыграет вничью
  • Беларусь: не выйдет из группы, сыграет в стыковых матчах
  • Эстония: не выйдет из группы

Смотрите, как Германия громила Эстонию:

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Группа D

N

Команды

ИВНПМО
1 ИРЛАНДИЯ63306-212
2 ДАНИЯ633016-512
3 ШВЕЙЦАРИЯ522110-58
4 ГРУЗИЯ61234-85
5 ГИБРАЛТАР50050-160

Следующие матчи: 15 октября: Швейцария – Ирландия, Гибралтар – Грузия

  • Ирландия: победа выведет на Евро
  • Дания:
  • Швейцария: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
  • Грузия: не выйдет из группы
  • Гибралтар: не выйдет из группы

Смотрите, как Дания обыгрывала Швейцарию:

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Группа E

N

Команды

ИВНПМО
1 ХОРВАТИЯ742114-614
2 ВЕНГРИЯ74038-912
3 СЛОВАКИЯ631210-810
4 УЭЛЬС62226-68
5 АЗЕРБАЙДЖАН60155-141

Следующие матчи: 16 ноября: Азербайджан – Уэльс, Хорватия – Словакия

  • Хорватия: ничья выведет на Евро
  • Венгрия: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
  • Словакия: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
  • Уэльс: лишится шансов в случае поражения
  • Азербайджан: не выйдет из группы

Смотрите, как Хорватия сражалась с Уэльсом:

В тренде
Усик – Уизерспун: американец отказался выходить на восьмой раунд

Группа F

N

Команды

ИВНПМО
1 ИСПАНИЯ761018-419
2 ШВЕЦИЯ742117-814
3 РУМЫНИЯ741216-713
4 НОРВЕГИЯ724112-910
5 МАЛЬТА71062-173
6 ФАРЕРЫ70073-230

Следующие матчи: 15 октября: Швеция – Испания, Румыния – Норвегия, Фарерские острова – Мальта

  • Испания: выйдет на Евро, если не проиграет
  • Швеция: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
  • Румыния: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
  • Норвегия: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
  • Мальта: не выйдет из группы
  • Фарерские острова: не выйдут из группы

Смотрите, как Норвегия отобрала очки у Испании:

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Группа G

N

Команды

ИВНПМО
1ПОЛЬША861113-219
2 АВСТРИЯ851217-716
3 МАКЕДОНИЯ832310-1111
4 СЛОВЕНИЯ832313-811
5 ИЗРАИЛЬ722312-148
6 ЛАТВИЯ70071-240

Следующие матчи: 15 октября: Израиль – Латвия; 16 ноября: Словения – Латвия, Израиль – Польша, Австрия – Северная Македония

  • Польша: вышла на Евро
  • Австрия: выйдет в случае ничьей
  • Северная Македония: лишится шансов, если не победит
  • Словения: лишится шансов, если не победит, или в случае победы Австрии
  • Израиль: поражение от Латвии лишит шансов
  • Латвия: не выйдет из группы

Смотрите, как команда Вербича обыгрывала сборную Кендзеры:

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Группа H

N

Команды

ИВНПМО
1 ТУРЦИЯ760115-218
2 ФРАНЦИЯ760120-418
3 ИСЛАНДИЯ740310-1012
4 АЛБАНИЯ730410-109
5 АНДОРРА71061-143
6 МОЛДОВА71062-183

Следующие матчи: 14 октября: Франция – Турция, Исландия – Андорра, Молдова – Албания

  • Турция: выйдет на Евро, если сама выиграет, а Исландия нет, или если сыграет вничью, а Исландия проиграет
  • Франция: выйдет на Евро, если выиграет; или если сыграет вничью, а Исландия нет; или даже если проиграет, но Исландия тоже проиграет, а Албания не выиграет
  • Исландия: лишится шансов, если сама проиграет, а Турция наберет очки
  • Албания: лишится шансов, если не выиграет, или если Франция наберет очки
  • Андорра: не выйдет из группы
  • Молдова: не выйдет из группы

Смотрите, как Франция обыгрывала Исландию:

Группа I

N

Команды

ИВНПМО
1БЕЛЬГИЯ880030-124
2РОССИЯ870127-421
3 КИПР831413-1210
4 ШОТЛАНДИЯ830511-179
5 КАЗАХСТАН82159-137
6 САН-МАРИНО80080-430

Следующие матчи: 16 ноября: Россия – Бельгия, Кипр – Шотландия, Сан-Марино – Казахстан

  • Бельгия: вышла на Евро
  • Россия: вышла на Евро
  • Кипр: лишился шансов
  • Шотландия: не выйдет из группы, сыграет в стыковых матчах
  • Казахстан: не выйдет из группы
  • Сан-Марино: не выйдет из группы

Смотрите, как Бельгия выходила на Евро-2020:

Группа J

N

Команды

ИВНПМО
1ИТАЛИЯ770020-321
2 ФИНЛЯНДИЯ74039-812
3 АРМЕНИЯ731313-1210
4 БОСНИЯ731316-1210
5 ГРЕЦИЯ71247-125
6 ЛИХТЕНШТЕЙН70252-202

Следующие матчи: 15 октября: Финляндия – Армения, Лихтенштейн – Италия, Греция – Босния и Герцеговина

  • Италия: вышла на Евро
  • Финляндия: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
  • Армения: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
  • Босния и Герцеговина: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
  • Греция: лишится всех шансов, если уступит или если выиграет Финляндия
  • Лихтенштейн: не выйдет из группы

Смотрите, как Италия обыграла Грецию:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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футбол Сборная Украины Евро-2020

Источник: ФФУ

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