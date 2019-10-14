Как Украине и другим сборным выйти на Евро-2020 уже сегодня: расклад всех групп

Отборочный турнир за право поехать на чемпионат Европы 2020 года подходит к завершению. Уже сегодня часть команд может гарантировать себе путевки на Евро, в том числе и сборная Украины, которой нужно сегодня не проиграть Роналду и компании либо ждать осечки сербов. Напомним, Украина – Португалия смотреть онлайн можно с помощью нашей текстовой трансляции. Рассмотрим расклады в других группах.
Группа А
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АНГЛИЯ
|5
|4
|0
|1
|20-6
|12
|2
|ЧЕХИЯ
|6
|4
|0
|2
|11-9
|12
|3
|КОСОВО
|5
|2
|2
|1
|10-10
|8
|4
|ЧЕРНОГОРИЯ
|6
|0
|3
|3
|3-12
|3
|5
|БОЛГАРИЯ
|6
|0
|3
|3
|5-11
|3
Следующие матчи: 14 октября: Болгария – Англия, Косово – Черногория
- Англия: выйдет в финальную стадию, если победит Болгарию, или если Косово потеряет очки
- Чехия: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
- Косово: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
- Черногория: не выйдет из группы
- Болгария: не выйдет из группы
Смотрите сенсационное поражение Англии от Чехии:
Группа В
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|УКРАИНА
|6
|5
|1
|0
|13-1
|16
|2
|ПОРТУГАЛИЯ
|5
|3
|2
|0
|13-4
|11
|3
|СЕРБИЯ
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|4
|ЛЮКСЕМБУРГ
|6
|1
|1
|4
|5-11
|4
|5
|ЛИТВА
|6
|0
|1
|5
|4-17
|1
Следующие матчи: 14 октября: Украина – Португалия, Литва – Сербия
- Украина: выйдет на Евро, если сыграет вничью, или если Сербия потеряет очки
- Португалия: выйдет на Евро, если победит, или если Сербия потеряет очки
- Сербия: лишится всех шансов, если сама не выиграет, а Португалия выиграет
- Люксембург: не выйдет из группы
- Литва: не выйдет из группы
Смотрите, как Украина обыгрывала Литву:
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Группа C
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ГОЛЛАНДИЯ
|6
|5
|0
|1
|19-7
|15
|2
|ГЕРМАНИЯ
|6
|5
|0
|1
|20-6
|15
|3
|С.ИРЛАНДИЯ
|6
|4
|0
|2
|8-7
|12
|4
|БЕЛАРУСЬ
|7
|1
|1
|5
|4-12
|4
|5
|ЭСТОНИЯ
|7
|0
|1
|6
|2-21
|1
Следующие матчи: 16 ноября: Северная Ирландия – Нидерланды, Германия – Беларусь
- Нидерланды: ничья выведет на Евро
- Германия: выйдет на Евро, если победит, а Северная Ирландия при этом потеряет очки; или в случае своей ничьей и поражения Северной Ирландии
- Северная Ирландия: вылетит, если сыграет вничью, а Германия победит; или если проиграет, а Германия сыграет вничью
- Беларусь: не выйдет из группы, сыграет в стыковых матчах
- Эстония: не выйдет из группы
Смотрите, как Германия громила Эстонию:
Группа D
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИРЛАНДИЯ
|6
|3
|3
|0
|6-2
|12
|2
|ДАНИЯ
|6
|3
|3
|0
|16-5
|12
|3
|ШВЕЙЦАРИЯ
|5
|2
|2
|1
|10-5
|8
|4
|ГРУЗИЯ
|6
|1
|2
|3
|4-8
|5
|5
|ГИБРАЛТАР
|5
|0
|0
|5
|0-16
|0
Следующие матчи: 15 октября: Швейцария – Ирландия, Гибралтар – Грузия
- Ирландия: победа выведет на Евро
- Дания:
- Швейцария: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
- Грузия: не выйдет из группы
- Гибралтар: не выйдет из группы
Смотрите, как Дания обыгрывала Швейцарию:
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Группа E
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ХОРВАТИЯ
|7
|4
|2
|1
|14-6
|14
|2
|ВЕНГРИЯ
|7
|4
|0
|3
|8-9
|12
|3
|СЛОВАКИЯ
|6
|3
|1
|2
|10-8
|10
|4
|УЭЛЬС
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|5
|АЗЕРБАЙДЖАН
|6
|0
|1
|5
|5-14
|1
Следующие матчи: 16 ноября: Азербайджан – Уэльс, Хорватия – Словакия
- Хорватия: ничья выведет на Евро
- Венгрия: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
- Словакия: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
- Уэльс: лишится шансов в случае поражения
- Азербайджан: не выйдет из группы
Смотрите, как Хорватия сражалась с Уэльсом:
Группа F
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|7
|6
|1
|0
|18-4
|19
|2
|ШВЕЦИЯ
|7
|4
|2
|1
|17-8
|14
|3
|РУМЫНИЯ
|7
|4
|1
|2
|16-7
|13
|4
|НОРВЕГИЯ
|7
|2
|4
|1
|12-9
|10
|5
|МАЛЬТА
|7
|1
|0
|6
|2-17
|3
|6
|ФАРЕРЫ
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
Следующие матчи: 15 октября: Швеция – Испания, Румыния – Норвегия, Фарерские острова – Мальта
- Испания: выйдет на Евро, если не проиграет
- Швеция: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
- Румыния: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
- Норвегия: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
- Мальта: не выйдет из группы
- Фарерские острова: не выйдут из группы
Смотрите, как Норвегия отобрала очки у Испании:
Группа G
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|8
|6
|1
|1
|13-2
|19
|2
|АВСТРИЯ
|8
|5
|1
|2
|17-7
|16
|3
|МАКЕДОНИЯ
|8
|3
|2
|3
|10-11
|11
|4
|СЛОВЕНИЯ
|8
|3
|2
|3
|13-8
|11
|5
|ИЗРАИЛЬ
|7
|2
|2
|3
|12-14
|8
|6
|ЛАТВИЯ
|7
|0
|0
|7
|1-24
|0
Следующие матчи: 15 октября: Израиль – Латвия; 16 ноября: Словения – Латвия, Израиль – Польша, Австрия – Северная Македония
- Польша: вышла на Евро
- Австрия: выйдет в случае ничьей
- Северная Македония: лишится шансов, если не победит
- Словения: лишится шансов, если не победит, или в случае победы Австрии
- Израиль: поражение от Латвии лишит шансов
- Латвия: не выйдет из группы
Смотрите, как команда Вербича обыгрывала сборную Кендзеры:
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Группа H
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ТУРЦИЯ
|7
|6
|0
|1
|15-2
|18
|2
|ФРАНЦИЯ
|7
|6
|0
|1
|20-4
|18
|3
|ИСЛАНДИЯ
|7
|4
|0
|3
|10-10
|12
|4
|АЛБАНИЯ
|7
|3
|0
|4
|10-10
|9
|5
|АНДОРРА
|7
|1
|0
|6
|1-14
|3
|6
|МОЛДОВА
|7
|1
|0
|6
|2-18
|3
Следующие матчи: 14 октября: Франция – Турция, Исландия – Андорра, Молдова – Албания
- Турция: выйдет на Евро, если сама выиграет, а Исландия нет, или если сыграет вничью, а Исландия проиграет
- Франция: выйдет на Евро, если выиграет; или если сыграет вничью, а Исландия нет; или даже если проиграет, но Исландия тоже проиграет, а Албания не выиграет
- Исландия: лишится шансов, если сама проиграет, а Турция наберет очки
- Албания: лишится шансов, если не выиграет, или если Франция наберет очки
- Андорра: не выйдет из группы
- Молдова: не выйдет из группы
Смотрите, как Франция обыгрывала Исландию:
Группа I
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГИЯ
|8
|8
|0
|0
|30-1
|24
|2
|РОССИЯ
|8
|7
|0
|1
|27-4
|21
|3
|КИПР
|8
|3
|1
|4
|13-12
|10
|4
|ШОТЛАНДИЯ
|8
|3
|0
|5
|11-17
|9
|5
|КАЗАХСТАН
|8
|2
|1
|5
|9-13
|7
|6
|САН-МАРИНО
|8
|0
|0
|8
|0-43
|0
Следующие матчи: 16 ноября: Россия – Бельгия, Кипр – Шотландия, Сан-Марино – Казахстан
- Бельгия: вышла на Евро
- Россия: вышла на Евро
- Кипр: лишился шансов
- Шотландия: не выйдет из группы, сыграет в стыковых матчах
- Казахстан: не выйдет из группы
- Сан-Марино: не выйдет из группы
Смотрите, как Бельгия выходила на Евро-2020:
Группа J
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИТАЛИЯ
|7
|7
|0
|0
|20-3
|21
|2
|ФИНЛЯНДИЯ
|7
|4
|0
|3
|9-8
|12
|3
|АРМЕНИЯ
|7
|3
|1
|3
|13-12
|10
|4
|БОСНИЯ
|7
|3
|1
|3
|16-12
|10
|5
|ГРЕЦИЯ
|7
|1
|2
|4
|7-12
|5
|6
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|7
|0
|2
|5
|2-20
|2
Следующие матчи: 15 октября: Финляндия – Армения, Лихтенштейн – Италия, Греция – Босния и Герцеговина
- Италия: вышла на Евро
- Финляндия: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
- Армения: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
- Босния и Герцеговина: победа не выведет на Евро, поражение не лишит шансов
- Греция: лишится всех шансов, если уступит или если выиграет Финляндия
- Лихтенштейн: не выйдет из группы
Смотрите, как Италия обыграла Грецию:
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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