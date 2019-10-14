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Самый дорогой украинский футболист сравнил Шевченко с Криштиану Роналду

14 октября, 13:42

Александр Зинченко блеснул остроумной ремаркой по поводу Шевы и главной звезды португальцев

Зинченко против Роналду

Зинченко против Роналду / Фото: Getty Images

Самый дорогостоящий украинский футболист Александр Зинченко, которого портал Transfermarkt оценивает в 30 млн евро, перед матчем с Португалией занятно сравнил звезду гостей Криштиану Роналду и главного тренера "сине-желтых" Андрея Шевченко. При этом игрок "Манчестер Сити" блеснул скоростью своего мышления, как это часто делает на поле. Трансляция матча Украина – Португалия с видео лучших моментов пройдет на сайте Segodnya.ua.

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Зинченко и Шевченко. Фото – Getty Images

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На вопрос журналиста – "Роналду в Киеве встретило много болельщиков в аэропорту. Считаете ли его лучшим игроком в истории?" – адресованный Александру Зинченко, лидер украинской сборной остроумно ответил: "Андрея Николаевича (Шевченко) тоже в каждом аэропорту более сотни людей встречают".

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После чего Александр Зинченко добавил: "Думаю, нет нужды объяснять, насколько Роналду хорош. Это один из лучших игроков в истории футбола. Для нас и болельщиков большая честь увидеть его игру вживую. Играть против таких футболистов – двойная мотивация для нас".

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Как мы писали ранее, Криштиану не забивал только Украине: смотрите все голы Роналду в отборе Евро-2020. Андрей Шевченко намерен и сегодня оставить на голодном пайке 5-кратного обладателя "Золотого мяча", лишив его пространства на поле НСК "Олимпийский".

Самый "свежий" гол Роналду – в ворота Люксембурга

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины Криштиану Роналду Евро-2020 Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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