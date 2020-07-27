Клуб украинца в Польше оштрафовали за участие в договорных матчах 16 летней давности

Следующий сезон "Краковия" начнет с минус пять очков в активе

Обладателя Кубка Польши "Краковию", за которую выступает украинец Алексей Дитятьев, оштрафовали на 1 миллион злотых, а также наказали снятием пяти очков в следующем чемпионате Польши за участие в договорных матчах 16 лет назад, а именно в сезоне 2003/2004 годов, сообщает futbolnews.pl.

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В завершившемся сезоне "Краковия" заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата Польши, но завоевала путевку в квалификацию Лиги Европы благодаря победе в Кубке страны. В целом клуб из Кракова пять раз становился чемпионом страны, правда, в последний раз еще в 1948 году. А победа в Кубке Польши-2020 стала для клуба дебютной в истории.

Ранее мы писали, что сразу 20 участникам договорных футбольных матчей в Беларуси дали разные сроки лишения свободы. Следствие доказало участие игроков как минимум в 16 встречах с фиксированным результатом.

Также мы писали, что 20 украинцев пожизненно отстранили от футбола после скандала с "договорняками" в Армении. В скандале были замешаны футболисты и тренеры из Украины.

Позже один из фигурантов скандала высказал свою версию событий в Армении. "Нас казнили без доказательств", – возмущался украинский тренер ереванского "Локомотива" Сергей Литовченко. Он назвал случившееся провокацией, призванной не пустить его команду в армянскую Высшую лигу.

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