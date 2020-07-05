"Нас казнили без доказательств": появилась реакция на пожизненную дисквалификацию 20 украинцев в Армении

Украинский тренер ереванского "Локомотива" Сергей Литовченко прокомментировал громкий скандал в чемпионате Армении по футболу. Напомним, там досрочно завершили соревнования в Первой лиге, при этом наказав 25 украинцев за участие в договорных матчах. 20 из них, включая экс-наставника киевского "Арсенала" Литовченко, получили пожизненную дисквалификацию от Федерации футбола Армении.

"Хотелось бы рассказать предисловие. Очень важный момент произошел зимой, когда выбирали президента Федерации футбола Армении. Единственным клубом, который по объективным причинам не явился на голосование, был наш. Нам сразу дали понять, что "Локомотив" неудобен, невыгоден, – цитирует Сергея Литовченко Football.ua. – После этого начался легкий террор. Президент перед каждой игрой предупреждал, что нас могут плохо судить, за нами могут пристально смотреть по соблюдению регламента. Мы этого ничего не боялись".

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Сергей Литовченко (справа) / Фото: news.am

"Однажды был случай, когда с нас сняли три очка за использование не того игрока. Но мы сумели отстоять свою правоту и эти три очка вернули. До последнего на данный момент тура мы находились на первом месте. А затем команды, которые выгодны федерации, сыграли полтура. Ни для кого не секрет, что "Вану" пообещали место в элите. "Ван" сыграл матч, сравнялся с нами по очкам и по дополнительным показателям оказался на первом месте. Нам же не дали доиграть этот тур и прекратили чемпионат. Такое решение, как говорится, без суда и следствия – для меня это просто шок. Почему ни одного человека из дисквалифицированных не вызвали на допрос, почему никакие расследования не велись?"

"Шесть человек собрались в четырех стенах и совершили суд Линча, я по-другому это назвать не могу. Я всегда считал, что Армения – это цивилизованная европейская страна, а здесь без суда и следствия, еще раз повторюсь, нас без каких-либо доказательств решили казнить".

"Прежде всего, это выгодно федерации, ну и команде "Ван", которой пообещали место в Высшей лиге. Календарь у нас легче, чем у "Вана", и мы должны были беспрепятственно выходить в элитный дивизион".

"Нет доказательств вообще никаких, в этом весь парадокс. Мы отталкиваемся от того, что есть на сайте Федерации футбола Армении. Нам на клуб пришло то же самое решение. Никаких обвинений в наш адрес мы не получали. Материалов дела у нас нет. Нас обвинили в том, чего мы не делали, без вины виноватые получились. Никакого расследования не велось, нас никто никуда не вызывал".

"Для меня это чистой воды провокация. Это все делается, чтобы не пустить команду в Высшую лигу. Не знаю, почему такими варварскими способами действуют. Мне обидно, что украинские журналисты подхватили этот фейк и выпустили. Расследования не было. Это просто шок. Вы узнали это вчера, а мы узнали в пятницу ночью. Сейчас выходные, а в понедельник мы собираем пресс-конференцию, будем себя защищать".

"Я обещаю, что буду идти до конца, если надо – и в Лозанну пойду. Но это все поэтапно – сначала, наверное, в Апелляционный комитет обратимся. Мы собираемся отбелить свое имя и имя тех ребят. Вообще не понимаю, по каким критериям наказывали людей. У нас ничего на руках нет, вообще ничего", – сказал Литовченко.

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Как сообщалось ранее, среди 20 украинцев, пожизненно отлученных от футбола Арменией, также значатся экс-полузащитник молодежной сборной Украины и "Волыни" Олег Гуменюк и бывший тренер женской сборной Украины по футболу Анатолий Писковец.

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Также мы писали, что известные клубы заподозрили в "договорняке" ценой 2 миллиона евро. Полиция вышла на след преступной группировки, которая занималась организацией матчей с душком.

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