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Клуб Ярмоленко прерывает карантин: тренироваться будут по одному

28 апреля, 13:05

Александр Трикиша

Лондонские клубы один за другим возвращаются к тренировкам

Английский клуб "Вест Хэм" вслед за лондонским "Арсеналом" завершает карантин и приступает к тренировкам. Как сообщает Evening Standard, клуб приступит к занятиям на клубной базе, но тренироваться сможет только один футболист за раз. Кроме этого, игроки должны будут прибывать на базу в одиночку, со своей формой и инвентарем и с разницей в час. Также во время тренировки они должны будут соблюдать двухметровую дистанцию с другим персоналом и тренерами.

Такое исключение было сделано, прежде всего, для игроков, проживающих в клубных квартирах, где нет места для индивидуальных тренировок. К их числу относится и украинский легионер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко. Ранее мы писали, что Ярмоленко провел рискованную тренировку на своей лондонской террасе.

Напомним, что сегодня была названа новая дата возобновления чемпионата Англии. Представители клубов обсудят планы по возобновлению сезона 1 мая.

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Ранее мы писали, что в одноклубники Ярмоленко сватают Малиновского. По данным итальянских медиа, "Вест Хэм" проявляет интерес к украинскому полузащитнику "Аталанты".

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чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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