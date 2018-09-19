Команда Коноплянки стартовала в Лиге чемпионов с ничьей: обзор матча с "Порту"

Немецкий "Шальке" не удержал победу над португальским "Порту" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Хозяева поля открыли счет на 64-й минуте, но спустя 11 минут пропустили мяч с пенальти. Украинец Евгений Коноплянка вышел на поле сразу после гола свой команды и отыграл чуть менее получаса.

"Шальке" – "Порту" – 1:1

Голы: Эмболо (64) – Отавио (75, пен)

"Шальке": Фэрманн, Сане, Налдо, Настасич, Сердар (Харит, 84), Калиджури, Бенталеб, Маккенни, Шопф, Ут (Коноплянка, 65), Эмболо (Бургшталлер, 72).

"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Макси Перейра, Эдер Милитао, Эррера, Данилу Перейра, Марега, Отавио (Эрнани, 90), Браими (Сержиу Оливейра, 82), Абубакар (Корона, 60).

Предупреждения: Эмболо (27), Ут (53), Корона (78), Эррера (86).

Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом". За сутки до встречи "Шахтер" провел открытую тренировку.

Сегодня вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде.

Ранее на вопросы журналистов ответил наставник "Шахтера" Паулу Фонсека: "Нам предстоит сыграть с очень опасной командой, которая умеет атаковать". Главный тренер "горняков" отметил, что травмированного Веллингтона Нема заменит Сергей Болбат. Это будет его дебют в Лиге чемпионов.