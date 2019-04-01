Команды UA: "анатомия" всех сборных Украины – от Шевы от Нагорняка

Национальная сборная осваивает европути, U20 готовится к мундиалю, а U15 растет на глазах

Сборная Украины трижды уже обыгрывала Люксембург. Фото: AFP

Команды UA: "анатомия" всех сборных Украины – от Шевы от Нагорняка Кирилл Круторогов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/885/7c0/5c98857c04595.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/885/7c0/5c98857c04595.png 2019-04-01T10:39:00+03:00 Футбол Национальная сборная осваивает европути, U20 готовится к мундиалю, а U15 растет на глазах

Прошла неделя сборных, и не только национальных. 19-летние украинцы, даже разгромив "будущих Азаров", пронеслись мимо Евро. А у 17-летних надежда выйти на ЧЕ жила до 90-й минуты матча с Испанией... Сегодня обзор -

как дела в сборных Украины всех возрастов.





НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ

Заняла первое место в группе дебютного розыгрыша Лиги наций, опередив сборные Словакии и Чехии. Повысилась в классе до Высшей лиги. Претендует на путевку на Евро-2020 и через этот турнир, и через обычный отборочный цикл. Его главная команда нашей страны начала с выездной ничьей (0:0) в матче с действующими чемпионами Европы, португальцами, и тяжелой победы над сборной Люксембурга (2:1).

ТРЕНЕР. Легендарный футболист, начал получать признание как тактик: Андрей Шевченко эспериментирует со схемами, с позициями игроков, при нем сборная стала играть в контроль мяча. Шева-тренер получил комплимент от Роналду после игры в Лиссабоне и отбивал наших фанов у полиции после победы в Чехии. Строг и со своими: "Если я буду видеть, что игрок не мотивирован, не хочет бороться за место в составе, такому футболисту нет места в сборной".

Андрей Шевченко Фото: AFP

ЗВЕЗДЫ. В этих пяти матчах Лиги наций и отбора на Евро, пожалуй, самой яркой фигурой у нас был вратарь. Андрей Пятов пропустил только два гола и в трех отстоял на "ноль". Его сейвы позволили нам не проиграть в Лиссабоне и спасали в Люксембурге. Руслан Малиновский становится лидером сборной – дает и эффективность, и голы: его удары принесли ничью в товарняке с итальянцами и победу над чехами. Есть еще много светлых голов (да, намек на Зинченко), но единственный незаменимый в пяти последних матчах – Николай Матвиенко:

540 минут "от звонка до звонка".

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ U-21

Готовится к новому циклу отбора на Евро-2021, который стартует в сентябре. Новая молодежка впервые собралась в марте и выиграла товарищеский турнир Antalya Cup, в котором также участвовали сборные Эстонии (0:0), Северной Македонии (3:1), Казахстана (2:0) и Латвии (1:1). Призовой фонд в 3000 евро команда решила передать запорожскому Це

нтру социально-психологической реабилитации детей.

ТРЕНЕР. В конце прошлого года команду возглавил Руслан Ротань, заменив Александра Головко. Участие в Antalya Cup, по сути, стало его дебютом.



Русин (в центре) отметился дублем в первой турецкой "пробе" нашей "молодежки"

ЗВЕЗДЫ. Назарий Русин, вызывавшийся в молодежку еще при Головко, забил два гола в Турции. Богдан Леднев, арендованный "Зарей" у "Динамо", также начал играть за эту сборную в предыдущем цикле, тогда своим голом спас для команды ничью во встрече с Латвией, а на сборах в Турции помог победить казахов. По возрасту в новую молодежку вполне проходят игроки первой сборной Лунин и Шапаренко.

ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ U-20

Благодаря выходу в полуфинал чемпионата Европы среди 19-летних прошлым летом (в группе обошли Францию, Англию и Турцию, но в плей-офф уступили португальцам)

команда получила путевку на чемпионат мира, который с 23 мая по 15 июня пройдет в Польше. Там в групповом раунде мы встретимся с ровесниками из США, Катара и Нигерии.

ТРЕНЕР. 61-летний Александр Петраков с 2010 года работает со сборными Украины различных возрастов.

"Он мотиватор, под его руководством хочется играть", – такую характеристику наставнику дал защитник сборной U-20 Валерий Бондарь.

ЗВЕЗДЫ. Динамовцы Сергей Булеца и Владислав Супряга, лучшие бомбардиры этой команды, забили по три гола в отборочном раунде и на ЧЕ U-19. Оба вошли в символическую сборную турнира. "Горняк" Валерий Бондарь – к

апитан и лидер команды, сыгравший все 10 матчей цикла в полном объеме.

ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ U-19

Ребята, родившиеся не ранее 1 января 2000 года, опередили сборные Норвегии, Словакии и Албании в предварительном раунде отбора на Евро U-19. Но в финальную часть, которая пройдет в Армении, пробиться не смогли – в элит-раунде заняли второе место, пропустив вперед итальянцев. Хотя напоследок красиво обыграли бельгийцев (5:2).

ТРЕНЕР. С февраля сборную U-19 возглавляет Сергей Нагорняк. Это его первый самостоятельный тренерский опыт. Ранее он помогал Владимиру Езерскому в сборной U-17 и работал экспертом на ТВ.

ЗВЕЗДЫ. Киевлянин Георгий Цитаишвили прошлым летом забивал в финальном раунде Евро U-19, а сейчас не уходил без гола во всех трех матчах элит-раунда отбора на следующий ЧЕ. Но на ЧЕ не прошли, а следующий цикл выступать за сборную этого возраста Цитаишивли уже не сможет. В отличие от Михаила Мудрика: арендованный "Арсеналом-Киев" "горняк" в концовке с бельгийцами сделал дубль, а вообще за цикл у него четыре гола. Уже два гола за эту команду ребят постарше - у 17-летнего Даниила Сикана (арендован у "Шахтера" "Мариуполем").

ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ U-18

Это переходная команда, которая ждет своего времени – с октября они станут сборной U-19 и начнут борьбу за путевку на Евро среди 19-летних, которое в 2020 году состоится в Северной Ирландии. В марте они дважды проиграли спарринги ровесникам из Болгарии (0:3 и 0:1). Через месяц их ждет еще два "товарняка" против сборной Турции.

ТРЕНЕР. Олег Кузнецов работает с юношескими сборными Украины с 2010-го.

ЗВЕЗДЫ. Защитник Алан Аусси воспитывался в академии "Шахтера", им интересовались европейские клубы, а сейчас сын украинки и сирийца оказался в "Динамо" и в марте провел первую тренировку с первой командой. Среди лучших бомбардиров чемпионата Украины U-19 динамовец Викентий Волошин (11 голов в 14 матчах) и форвард "Шахтера" Станислав Библик (9 в 11)..

ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ U-17

Команда 2002 года рождения в предварительном раунде отбора на Евро-2019, который состоится в Ирландии, опередила исландцев (2:2), боснийцев (3:2) и уничтожила Гибралтар (11:0). В элит-раунде квалификации нужно было занять первое или второе место, но финишировали на третьем. После победы над сборной Косово (2:0) уступили 0:1 грекам и вчера с таким же счетом испанцам, пропустив на 90-й минуте.

ТРЕНЕР. Владимир Езерский после работы со сборной U-19 тренирует 17-летних.

Эрик Шуранов – звезда сборной U-17



ЗВЕЗДЫ. Эрик Шуранов ("Нюрнберг") и Георгий Судаков ("Шахтер") забили по четыре гола в отборе. Именно они предрешили судьбу победы над боснийцами. На элит-раунд Шуранова не отпустил немецкий клуб.

ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ U-16

Еще одна переходная команда, которая осенью трансформируется в U-17 и начнет отбор на Евро. Зимой заняла 11-е место на Кубке развития в Минске.

ТРЕНЕР. Этой сборной, как и U-20, рулит Александр Петраков.

ЮНОШЕСКАЯ СБОРНАЯ U-15

Сборная этого возраста формируется впервые и пока проходит селекционные сборы. Говорят, каждый раз, когда ребята собираются снова вместе, невооруженным взглядом заметно, как каждый из них подрос,

в прямом смысле слова.

ТРЕНЕР. Начинающими сборниками руководит Сергей Нагорняк.

Как сообщалось ранее, юный форвард сборной Украины забил шедевральный гол в стиле Ярмоленко. 18-летний Алексей Кащук обыграл соперника на фланге, затем сместился в центр и с угла штрафной площадки обвел вратаря класснейшим ударом в дальнюю "девятку".

Также сообщалось, что футболисты сборной Украины избили "грушу" перед матчем в Бельгии.

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АВТОР: Кирилл Круторогов Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.