Коноплянка: "Мы уезжаем в отпуск с высоко поднятой головой и хорошим настроением"

Украинский полузащитник признался, что ему было приятно играть во Львове

Евгений Коноплянка. Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился своими эмоциями после игры с Люксембургом в отборе на чемпионат Европы. Команда Андрея Шевченко одержала тяжелую победу благодаря единственному мячу Романа Яремчука. Сборная Украины с 10 очками занимает первое место в группе В.

Украина – Люксембург 1:0 видео голов и обзор матча

"Мы хорошо разобрали их игру и специально под соперника разработали тактику через длинные забросы. Это была одна из заготовок, так как мы искали их слабые стороны. Мы по делу переиграли соперника. Может быть, победа была не такой убедительной, как хотелось. Однако счет на табло, и он закономерен. Мы уезжаем в отпуск с высоко поднятой головой и хорошим настроением. Когда мы играли без зрителей во Львове, я аж слезу пустил. Конечно, это две большие разницы. Эмоции просто переполняют, когда выходишь на поле такого стадиона перед болельщиками. Приятно было здесь находится. Даже если б результат был неудачный, все равно было бы приятно", – сказал Коноплянка.

А главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко после матча пожаловался на реализацию. Также наставник поблагодарил львовских болельщиков

При этом прояснилась ситуация, быть ли свадьбе с Зинченко: сексуальная журналистка сделала заявление после поцелуя с футболистом в прямом эфире. "Девушка, которая делает выбор всю жизнь провести с футболистом, должна понимать, что это – как жена военного. Сегодня ты во Львове, завтра, условно говоря, в Чехии. Готова ли я выбрать себе такую судьбу? Я думаю, всему свое время", – с хитрой улыбкой отметила Влада Седан

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