Коронавирус в Англии: базу Ярмоленко в Лондоне закрыли на дезинфекцию

Клуб лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко принимает жесткие меры для предотвращения заражения вирусом COVID-19. Официальный сайт "Вест Хэма", за который выступает украинец, сообщил, что тренировочная база команды в Rush Green закрыта на дезинфекцию. Все занятия в клубе остановлены на неопределенный срок.
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Главная причина таких мер – контакты персонала и футболистов "молотобойцев" с наставником лондонского "Арсенала" Микелем Артетой, который подхватил опасный вирус, но, как накануне сообщила супруга испанца Лорена Берналь, уже выздоровел.
Напомним, что "Вест Хэм" уступил "Арсеналу" в матче английской Премьер-лиги 7 марта со счетом 0:1. Интересно, что последние семь дней клубный наставник Андрея Ярмоленко Дэвид Мойес был изолирован, но сразу несколько анализов не показали у него заражения.
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Отметим, что, по решению английских футбольных властей, розыгрыш тамошней Премьер-лиги из-за распространения коронавируса приостановлен до 4 апреля. Однако клубы АПЛ не намерены признавать сезон несостоявшимся.
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