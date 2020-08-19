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Кумана еще не назначили тренером "Барселоны", а уже пригрозили уволить

19 августа, 10:30

Олег Люлька Олег Люлька

Виктор Фонт, имеющий высокие шансы стать президентом "Барсы" в 2021 году, сразу же заменит Кумана на Хави

Испанский бизнесмен Виктор Фонт, который претендует на пост президента "Барселоны", рассказал, что, в случае избрания боссом "блаугранас", он уволит Рональда Кумана с поста главного тренера каталонцев. Напомним, со дня на день Куман должен стать новым коучем "Барселоны", подписав контракт на два года.

"Даже если у Кумана будет отличный сезон-2020/21, я не поменяю свои планы. Если стану президентом, Куман не будет тренером "Барсы" в сезоне-2021/22", – цитирует Виктора Фонта издание Cadena Ser

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Рональд Куман

Рональд Куман / Фото: Getty Images

Отметим, что следующие выборы президента "Барселоны" состоятся 15 марта 2021 года. Соперником Виктора Фонта будет нынешний босс каталонского клуба Жозеп Бартомеу, которому после унизительного поражения от "Баварии" 2:8 будет крайне трудно удержаться на своем посту.

Если выборы выиграет Фонт, главным тренером "Барселоны" станет бывший лидер каталонской команды Хави, который сейчас является наставником катарской команды "Аль-Садд".

"Хави понимает, что все пазлы в клубе должны складываться воедино. Кто возглавит команду, решит совет директоров, в нашем случае это будет Хави, – заявил Виктор Фонт. – Что касается Месси, то у него сплошные разочарования из-за критической ситуации в клубе как в спортивном, так и в экономическом и организационном плане. Рассчитываю, что Лионель будет играть под руководством Хави в 2021 году"

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Хави/Фото AlSadd S.C

Хави/Фото AlSadd S.C

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Ранее была названа первая трансферная цель нового тренера "Барселоны". Рональд Куман хочет видеть в каталонском клубе полузащитника" Аякса" Донни ван де Бека.

Смотрите, как "Барселона" проиграла "Баварии" 2:8

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тренер Барселона чемпионат Испании Хави Рональд Куман президент клуба

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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