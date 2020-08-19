Кумана еще не назначили тренером "Барселоны", а уже пригрозили уволить

Испанский бизнесмен Виктор Фонт, который претендует на пост президента "Барселоны", рассказал, что, в случае избрания боссом "блаугранас", он уволит Рональда Кумана с поста главного тренера каталонцев. Напомним, со дня на день Куман должен стать новым коучем "Барселоны", подписав контракт на два года.
"Даже если у Кумана будет отличный сезон-2020/21, я не поменяю свои планы. Если стану президентом, Куман не будет тренером "Барсы" в сезоне-2021/22", – цитирует Виктора Фонта издание Cadena Ser
Отметим, что следующие выборы президента "Барселоны" состоятся 15 марта 2021 года. Соперником Виктора Фонта будет нынешний босс каталонского клуба Жозеп Бартомеу, которому после унизительного поражения от "Баварии" 2:8 будет крайне трудно удержаться на своем посту.
Если выборы выиграет Фонт, главным тренером "Барселоны" станет бывший лидер каталонской команды Хави, который сейчас является наставником катарской команды "Аль-Садд".
"Хави понимает, что все пазлы в клубе должны складываться воедино. Кто возглавит команду, решит совет директоров, в нашем случае это будет Хави, – заявил Виктор Фонт. – Что касается Месси, то у него сплошные разочарования из-за критической ситуации в клубе как в спортивном, так и в экономическом и организационном плане. Рассчитываю, что Лионель будет играть под руководством Хави в 2021 году"
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Ранее была названа первая трансферная цель нового тренера "Барселоны". Рональд Куман хочет видеть в каталонском клубе полузащитника" Аякса" Донни ван де Бека.
Смотрите, как "Барселона" проиграла "Баварии" 2:8
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