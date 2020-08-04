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Легендарный вратарь "Реала" завершил карьеру спустя полтора года после инфаркта

4 августа, 16:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

За свою карьеру Касильяс успел поиграть только в двух командах, но выиграл 25 трофеев

Легендарный испанский вратарь Икер Касильяс на своей странице в Instagram объявил о завершении карьеры. Футболист не выходил на поле с весны прошлого года, а совсем недавно претендовал на пост президента Королевской федерации футбола Испании, но в итоге снял свою кандидатуру.

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"Важным моментом является путь, который вы проходите, и люди, которые вас сопровождают, а не пункт назначения, к которому он ведет, потому что путь полон работы и усилий, и я думаю, что могу без колебаний сказать, что это был путь с пунктом назначения вашей мечты", – написал Касильяс.

INSTAGRAM

За свою карьеру Касильяс с "Реалом" пять раз становился чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок и четырежды – Суперкубок страны, трижды становился победителем Лиги чемпионов, два раза выигрывал Суперкубок УЕФА, по одному разу – Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира. В составе "Порту" дважды становился чемпионом Португалии, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны. Вместе со сборной Испании дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012) и побеждал на чемпионате мира-2010.

Напомним, что весной прошлого года Касильяс перенес сердечный приступ во время тренировки. В ходе занятия вратарь почувствовал недомогание. Медицинский штаб "Порту" доставил футболиста в городской госпиталь, где позже ему сделали операцию. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает.

Изначально врачи сообщили неутешительные новости для Икера Касильяса. Как заявил сразу после случившегося испанский кардиолог Хуан Антонио Корбалан, голкипер может и не мечтать о возобновлении своей футбольной карьеры. Как видим, несмотря на все усилия, вратарь так и не сумел вернуться на поле.

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Свой последний матч в ЛЧ за "Порту" Касильяс сыграл в 1/4 финала с "Ливерпулем" (1:4):

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футбол Реал Мадрид Порту сборная Испании Икер Касильяс

Источник: Сегодня|Спорт

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