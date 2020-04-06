Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,37
29,56
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Легенду сборной Турции выписали из больницы – он был в критическом состоянии из-за коронавируса

6 апреля, 20:42

Александр Трикиша

Футболист инфицировался коронавирусом в конце марта

Бывшего вратаря сборной Турции Рюшту Речбера выписали из больницы, сообщает CNN Turk. Легендарный футболист был госпитализирован в конце марта после того, как инфицировался коронавирусом. "Шокированы, насколько быстро развились симптомы": писала жена Рюшту о его состоянии.

Сообщалось, что во время пребывания в больнице состояние Речбера было критическим, но, к счастью, врачам удалось поправить здоровье спортсмена. "Не дайте ему опуститься в легкие": давала советы жены звездного футболиста.

Рюштю – рекордсмен сборной Турции по количеству матчей (120). Он завоевал бронзовые медали на ЧМ-2002 и Евро-2008. В его карьере были "Бешикташ", "Фенербахче", "Барселона" и "Антальяспор".

Реклама

Ранее мы писали, что от коронавируса умерла мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. 82-летняя Долорс Сала Каррио ушла из жизни в родной Барселоне.

Напомним, что в конце марта бывший президент "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса. Бывший функционер был госпитализирован всего несколько дней до этого. Санс управлял "Реалом" с 1995 по 2000 год, а затем был владельцем "Малаги" с 2006 по 2010-й год.

В Европе замедляется распространение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус сборная Турции Рюшту Речбер

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол
"Теперь можно и умирать": капитан "Реала" на карантине сделал эмоциональное признаниеФутбол
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавируса
На 50 процентов: первый футбольный клуб в Украине заявил о срезании зарплат из-за коронавирусаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...