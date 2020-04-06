Легенду сборной Турции выписали из больницы – он был в критическом состоянии из-за коронавируса

Бывшего вратаря сборной Турции Рюшту Речбера выписали из больницы, сообщает CNN Turk. Легендарный футболист был госпитализирован в конце марта после того, как инфицировался коронавирусом. "Шокированы, насколько быстро развились симптомы": писала жена Рюшту о его состоянии.

Сообщалось, что во время пребывания в больнице состояние Речбера было критическим, но, к счастью, врачам удалось поправить здоровье спортсмена. "Не дайте ему опуститься в легкие": давала советы жены звездного футболиста.

Рюштю – рекордсмен сборной Турции по количеству матчей (120). Он завоевал бронзовые медали на ЧМ-2002 и Евро-2008. В его карьере были "Бешикташ", "Фенербахче", "Барселона" и "Антальяспор".

Реклама

Ранее мы писали, что от коронавируса умерла мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. 82-летняя Долорс Сала Каррио ушла из жизни в родной Барселоне.

Напомним, что в конце марта бывший президент "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса. Бывший функционер был госпитализирован всего несколько дней до этого. Санс управлял "Реалом" с 1995 по 2000 год, а затем был владельцем "Малаги" с 2006 по 2010-й год.

В Европе замедляется распространение коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама