"Ливерпуль" – "Арсенал": онлайн трансляция Кубка английской Лиги между лидерами и скандалистами

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп / Фото: Reuters

Сегодня на поле "Энфилд Роуд" будет горячо! В 1/8 финала Кубка английской Лиги в гости к лидеру сезона АПЛ "Ливерпулю" пожалует другой гранд туманного Альбиона – лондонской "Арсенал", который также рассчитывает на трофеи в этом сезоне. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию поединка в Ливерпуле с подробным описанием его ключевых моментов, интересными фактами, статистикой и фото самых ярких моментов.

ЛИВЕРПУЛЬ – АРСЕНАЛ 0:0

Как идут по сезону. "Красные" в этом сезоне только однажды потеряли очки в чемпионате Англии, сумев спасти ничью в матче с "Манчестер Юнайтед" в предыдущем туре – 1:1. Да, победа над "Тоттенхэмом" далась подопечным Юргена Клоппа тяжело – 2:1, но "шпоры" – финалисты Лигич чемпионов. Создается впечатление, что каждый следующий выигрыш дается "Ливерпулю" все тяжелее, а у топ-голеадора Салаха сбился прицел, но команда дает результат, в коллективе хороший микроклимат и он – на вершине Премьер-лиги. И это – главное.

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Чего не скажешь о ситуации в "Арсенале", где у Унаи Эмери начались серьезные проблемы. В последних двух турах "Канониры" набрали лишь одно очко в матчах не с самыми сильными соперниками проиграли – поражение от "Шеффилда" (0:1), ничья с "Кристал Пэлас" (2:2), когда команда вела 2:0 – и сейчас в таблице пятые. Добавьте сюда постоянный поиск оптимального состава и скандал с капитаном командой Гранитом Джакой, который в последнем туре был заменен и освистан болельщиками, которые считали, что он медленно уходит. А швейцарец в ответ кинул капитанскую повязку на поле, послал болельщиков и обиженно ушел в раздевалку. Успел ли Эмери навести порядок в своих рядах?

Смотрите, как в последнем туре Лиги чемпионов "Ливерпуль" в гостях разгромил "Генк" – 4:1

Также вам будет интересен обзор встречи Лиги Европы "Арсенал" — "Витория Гимарайеш" – 3:2

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