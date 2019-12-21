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"Ливерпуль" – "Фламенго": где смотреть матч клубного чемпионата мира

21 декабря, 14:08

Поединок пройдет на стадионе "Халифа Интернейшнл"

Лидер АПЛ - "Ливерпуль"

Лидер АПЛ - "Ливерпуль" / Фото: Reuters

В субботу, 21 декабря, состоится финальный матч клубного чемпионата мира между английским "Ливерпулем" и бразильским "Фламенго". Встреча пройдет в Дохе на стадионе "Халифа Интернейшнл". Мы проведем онлайн матча "Ливерпуль" – "Фламенго" с яркими фото и всеми интересными моментами.

Прямая трансляция пройдет на телеканале "UA:Перший". Начало матча – в 19:30.

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В прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем европейской Лиги чемпионов. "Фламенго" выиграл Кубок Либертадорес.

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В полуфиналах "Ливерпуль" обыграл мексиканский "Монтеррей" со счетом 2:1, а "Фламенго" оказался сильнее "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии (3:1).

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Напомним, действующим обладателем трофея является мадридский "Реал".

Ранее мы писали, что самый молодой состав в истории "Ливерпуля" уничтожили в Англии. В Кубке английской лиги по футболу состоялось важное событие – речь идет о возрасте игроков "Ливерпуля" в поединке против Астон Виллы

Смотрите, как основа "Ливерпуля" выигрывала Лигу чемпионов-2019

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Ливерпуль Фламенго клубный чемпионат мира

Источник: Сегодня|Спорт

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