"Ливерпуль" – "Вест Хэм": онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

Мультимедийный онлайн поединка на стадионе "Энфилд" между лидерами Премьер-лиги и командой Андрея Ярмоленко

В понедельник, 24 февраля, проходит заключительный матч 27-го тура чемпионата Англии. "Ливерпуль" на своем стадионе "Энфилд" принимает "Вест Хэм". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

АНОНС МАТЧА "ЛИВЕРПУЛЬ" – "ВЕСТ ХЭМ"

Положение "Ливерпуля" в турнирной таблице чемпионата Англии перед игрой с "Вест Хэмом" не вызывает у болельщиков мерсисайдцев ничего, кроме чувства умиления. Команда Юргена Клоппа, имея игру в запасе, на 19 очков опережает "Манчестер Сити", и только что-то невероятное может помешать ее чемпионству. Впрочем, лидерам АПЛ явно не будет лишним укрепить уверенность в себе после того, как в первом матче 1/8 Лиги чемпионов "Ливерпуль" проиграл на выезде "Атлетико" 0:1.

Обзор матча "Атлетико" – "Ливерпуль" (1:0)

В свою очередь, "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко, продолжающего восстанавливаться после травмы, перед игрой с "Ливерпулем" находится в зоне вылета Премьер-лиги, занимая третье место с конца турнирной таблицы. И для "молотобойцев" каждое очко – на вес золота. Напомним, в своем предыдущем поединке "Вест Хэм" проиграл "Манчестер Сити" 0:2.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" (2:0)

Турнирная таблица чемпионата Англии

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"Ливерпуль" – "Вест Хэм". Ориентировочные составы

Ливерпуль: Алисон Бекер -Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане

Вест Хэм: Фабиански – Диоп, Огбонна, Кроссвелл – Снодграсс, Райс, Нобл, Соучек, Масуаку – Алле, Антонио

Не сыграют из-за травм: Клайн (колено), Ларуси (бедро), Хендерсон (бедро), Шакири (икра) – Ярмоленко (бедро), Уилшир (пах), Фредерикс (плечо)

Тренировка "Ливерпуля" перед игрой с "Вест Хэмом"

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Сравнение "Ливерпуля" и "Вест Хэма" от Transfermarkt

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Вест Хэм" 24 февраля. Аналитики называют "Ливерпуль" большим фаворитом поединка. На его победу установлен коэффициент 1.18, на ничью – 8.20, на победу "Вест Хэма" – 15.5. Таким образом, вероятность выигрыша матча хозяевами поля оценивается в 82 процента, ничейного исхода – в 12 процентов, а выигрыша гостей из Лондона – в ничтожные 6 процентов.

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Наиболее вероятным счетом матча "Ливерпуль" – "Вест Хэм" эксперты букмекерских контор считают 2:0 в пользу хозяев – коэффициент на такой исход равен 6.9.

Смотрите, как "Ливерпуль" обыгрывал в Лиге чемпионов "Зальцбург"

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