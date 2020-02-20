"Манчестер Сити" без Зинченко обыграл "Вест Хэм" без Ярмоленко: видео голов

Это первая победа действующих чемпионов Англии после шокирующего наказания от УЕФА

В матче 26-го тура чемпионата Англии, перенесенном из-за шторма Сиара, "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Вест Хэм" со счетом 2:0, забив "молотобойцам" по мячу в каждом из таймов. Этот поединок был первым для "МанСити" после исключения из еврокубков на два следующих сезона, которым УЕФА наказал "горожан" за финансовые махинации.

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"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" – 2:0

Голы: Родри Эрнандес (30), де Брейне (62)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Менди, Лапорт (Стоунз, 65), Родри Эрнандес, де Брюйне (Гюндоган, 79), Сильва (Фоден, 85), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро

"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 60), Крессуэлл, Масуаку, Огбонна, Райс, Нобл, Антонио, Соучек, Снодграсс (Боуэн, 80), Диоп

Предупреждение: Масуаку (45)

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" (2:0)

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Турнирная таблица чемпионата Англии

Напомним, в рамках матча "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" могло состояться противостояние Александра Зинченко и Андрея Ярмоленко. Но, к сожалению, украинского дерби не вышло. Зинченко пропускал игру с "молотобойцами"из-за удаления в предыдущей игре чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (0:2).

Тогда как самый высокооплачиваемый футболист "Вест Хэма" Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы, полученной еще в конце прошлого года. Его возвращения в игру ждут 29 февраля.

Смотрите, как "Манчестер Сити" играл в Лиге чемпионов с "Шахтером"

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