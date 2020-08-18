"Луческу хочет вернуть Зозулю в "Динамо": кум нападающего намекнул на громкий трансфер

30-летний нападающий "Альбасете" может вернуться в киевский клуб, где начинал свою карьеру

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля, который выступает за клуб второго испанского дивизиона "Альбасете", может вернуться в киевское "Динамо", воспитанником которого он является. Об этом рассказал кум 30-летнего нападающего – украинский журналист Владимир Кобельков. Ранее в атаку "Динамо" сватали Евгения Селезнева.

"Появились намеки на возможное возвращение Ромы в "Динамо". Он чистый динамовец. Для меня динамовское сердце – это Рома Зозуля. Однако ему уже 30, и он, прежде всего, – папа. Он думает о том, что его дети ходят в школу в Испании, дочь занимается теннисом с хорошим тренером в Испании. Если поступит конкретное предложение, мне самому интересно, примет ли его Рома. Я знаю от людей футбольных, но не близких к Роману Зозуле, что, по словам Мирчи Луческу, он хотел бы видеть Рому в "Динамо", – цитирует Владимира Кобелькова канал "Бомбардир"

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Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Напомним, что Роман Зозуля находился в киевском "Динамо" с 2002 по 2011 год. Сыграл за первую команду киевлян 51 матч, забив в них 6 мячей. Перестав попадать в основной состав при Юрий Семине, перебрался в "Днепр", с которым стал финалистом Лиги Европы-2015.

Отметим, что контракт Зозули с "Альбасете" рассчитан до лета 2021-го. Аналитики портала Transfermarkt оценивают его в 725 тысяч евро.

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Добавим, что прошедший сезон в Испании ознаменовался скандалом. Фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли Романа Зозулю во время матча. В конце первого тайма левые ультрас "Райо" начали скандировать "Зозуля – гр*****й нацист" (Roman Zozulia puto nazi). В ответ игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.

По итогам инцидента "Райо Вальекано" наказали 18 000 евро штрафа и закрытием трибуны ультрас на два матча. Сам поединок доиграли уже после карантина – "Райо Вальекано" одержал победу 1:0.

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