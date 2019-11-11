Лучшая команда мира представила форму на Евро-2020

Лидер рейтинга сборных ФИФА команда Бельгии представила дизайн нового комплекта формы, в котором команда выступит в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Новая форма сделала в традиционных цветах: основной цвет красный, но теперь на футболке будут красоваться черные диагональные полоса, выполненные в стиле рисования кистью.
Ранее мы писали, что игрок сборной Бельгии засветил голую задницу на командном фото. Дрис Мертенс решил оригинально подойти к командному фото с тренировки.
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Напомним, что вместе с Бельгией путевку на Евро-2020 уже гарантировала себе Украина. Кстати, мы уже сообщали, почему сборной Украине важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020. Наша команда на данный момент возглавляет рейтинг сборных, вышедших на чемпионат Европы.
Добавим, что главный тренер нашей команды Андрей Шевченко нашел замену Малиновскому: тренер довызвал в сборную полузащитника из Бельгии. Роман Безус постоянно находится в обойме главного тренера сборной, он пропустил только октябрьский сбор главной команды.
Смотрите, как Украина обыгрывала чемпионов Европы:
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