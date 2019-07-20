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Лучшего момента не придумаешь: лучший бомбардир Кубка Африки-2019 объявил об уходе из сборной

20 июля, 14:59

Нигерийский футболист принял важное решение после совещания с семьей

Одион Игало
Одион Игало. Фото: AFP

Форвард сборной Нигерии и китайского клуба "Шанхай Шеньхуа" Одион Игало принял решение завершить карьеру в национальной команде. На Кубке Африки-2019 нигерийцы заняли третье место, а 30-летний футболист стал лучшим бомбардиром турнира, забив пять голов в семи матчах. Напомним, победителем Кубка Африки стала команда Алжира, обыгравшая в финале Сенегал.

"Это было одно из самых трудных решений в моей карьере. После совещания с семьей я сделал выбор, что мне нужно завершить карьеру в сборной", – написал Игало на своей странице в Instagram.   

Ранее мы писали, что алжирцы подняли на уши весь Париж после победы в Кубке Африки. Пришлось применять слезоточивый газ. Во время празднования триумфа алжирские болельщики начали забрасывать полицейских камнями и петардами.


Напомним, что в матче за третье место на Кубке африканских наций сборная Нигерии минимально обыграла национальную команду Туниса – 1:0. 

Также сообщалось, что бывший одноклубник Шевченко уволен с поста тренера сборной Камеруна. "Неукротимые львы" остались без своего наставника Кларенса Зеедорфа после вылета в 1/8 финала Кубка Африки.

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Тег футбол, Кубок Африки, сборная Нигерии, бомбардир

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